Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко

Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал 26-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко. 4 голевые передачи он сделал в весенней части сезона-2023/24 и 7, больше, чем кто-либо, – в осенней части ЧУ-2024/25. На второй позиции рейтинга ассистентов-2024 разместились динамовец Назар Волошин и Лассина Траоре из «Шахтера», на 3 пункта отставшие от лидера.

К слову, в предыдущие 10 лет футболисты «Динамо» 6 раз завоевывали пальму первенства в этой номинации: Андрей Ярмоленко в 2014 году на пару с Джермейном Ленсом (по 8 результативных передач) и в 2015-м (13), Николай Морозюк в 2017-м (12), Виктор Цыганков в 2019-м (13) и Виталий Буяльский в 2020-м (6) и в 2023-м (9).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ в 2024 году