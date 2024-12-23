Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко
Динамовец за весну и осень этого года сделал 11 голевых передач
Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал 26-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко. 4 голевые передачи он сделал в весенней части сезона-2023/24 и 7, больше, чем кто-либо, – в осенней части ЧУ-2024/25. На второй позиции рейтинга ассистентов-2024 разместились динамовец Назар Волошин и Лассина Траоре из «Шахтера», на 3 пункта отставшие от лидера.
К слову, в предыдущие 10 лет футболисты «Динамо» 6 раз завоевывали пальму первенства в этой номинации: Андрей Ярмоленко в 2014 году на пару с Джермейном Ленсом (по 8 результативных передач) и в 2015-м (13), Николай Морозюк в 2017-м (12), Виктор Цыганков в 2019-м (13) и Виталий Буяльский в 2020-м (6) и в 2023-м (9).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие ассистенты УПЛ в 2024 году
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Весна
|
Осень
|
Всего
|
1.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
4
|
7
|
11
|
2.
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
5
|
3
|
8
|
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
5
|
3
|
8
|
4.
|
Денис АНТЮХ
|
Заря
|
2
|
5
|
7
|
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
4
|
3
|
7
|
6.
|
Владислав ВАНАТ
|
Динамо
|
4
|
2
|
6
|
|
КЕВИН
|
Шахтер
|
4
|
2
|
6
|
|
Алексей СЫЧ
|
Рух
|
2
|
4
|
6
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