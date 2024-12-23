Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 13:46 | Обновлено 23 декабря 2024, 13:47
127
0

Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко

Динамовец за весну и осень этого года сделал 11 голевых передач

23 декабря 2024, 13:46 | Обновлено 23 декабря 2024, 13:47
127
0
Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал Николай Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Лучшим ассистентом УПЛ в 2024 году стал 26-летний полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко. 4 голевые передачи он сделал в весенней части сезона-2023/24 и 7, больше, чем кто-либо, – в осенней части ЧУ-2024/25. На второй позиции рейтинга ассистентов-2024 разместились динамовец Назар Волошин и Лассина Траоре из «Шахтера», на 3 пункта отставшие от лидера.

К слову, в предыдущие 10 лет футболисты «Динамо» 6 раз завоевывали пальму первенства в этой номинации: Андрей Ярмоленко в 2014 году на пару с Джермейном Ленсом (по 8 результативных передач) и в 2015-м (13), Николай Морозюк в 2017-м (12), Виктор Цыганков в 2019-м (13) и Виталий Буяльский в 2020-м (6) и в 2023-м (9).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие ассистенты УПЛ в 2024 году

Игрок

Клуб

Весна

Осень

Всего

1.

Николай ШАПАРЕНКО

Динамо

4

7

11

2.

Назар ВОЛОШИН

Динамо

5

3

8

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

5

3

8

4.

Денис АНТЮХ

Заря

2

5

7

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

4

3

7

6.

Владислав ВАНАТ

Динамо

4

2

6

КЕВИН

Шахтер

4

2

6

Алексей СЫЧ

Рух

2

4

6

По теме:
Лучшим игроком УПЛ по системе «гол+пас» в 2024 году стал Владислав Ванат
«Зачем держать детские обиды?» Твердохлеб – про академию Динамо
Лучшим бомбардиром УПЛ в 2024 году стал Владислав Ванат
цифры и факты Николай Шапаренко Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
Футбол | 23 декабря 2024, 00:23 5
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика
ФОТО. Мудрик, Шаблий, дочь президента Полесья – компания после боя Усика

Дария Буткевич опубликовала любопытное фото

«Это было не честно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
Бокс | 23 декабря 2024, 08:55 7
«Это было не честно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри
«Это было не честно». Амир Хан оценил победу Усика против Фьюри

Амир Хан считает результат боя несправедливым

Дело не в сборной. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Футбол | 23.12.2024, 13:38
Дело не в сборной. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Дело не в сборной. Известны новые подробности о допинг-скандале Мудрика
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Футбол | 22.12.2024, 17:10
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
Просто закатил в сетку. Реакция фанов на игру Довбика в матче Рома – Парма
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
Футбол | 23.12.2024, 07:21
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
«Сидит». Экс-тренер сборной Украины назвал провальный трансфер Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
«Флик аут». Фанаты отреагировали на поражение Барселоны от Атлетико Мадрид
22.12.2024, 04:25 1
Футбол
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
«Уволен утром». Фанаты отреагировали на поражение Сити от Астон Виллы
21.12.2024, 21:42 8
Футбол
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
Лунин увидел два шедевра. Реал и Севилья выдали матч на 6 голов в Мадриде
22.12.2024, 19:14 10
Футбол
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
«Клоун, б*я, сюда посмотри». Милевский уничтожил звезду Динамо. За что?
21.12.2024, 10:32 33
Футбол
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
Экс-тренер сборной Украины обратился к Ахметову в отношении Пушича
21.12.2024, 20:09 11
Футбол
Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику
Эдди Хирн назвал следующего соперника Фьюри после двух поражений Усику
22.12.2024, 07:02
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика против Фьюри
22.12.2024, 09:04 2
Бокс
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
Вторая победа над Цыганским королем! Усик снова выиграл у Фьюри по очкам
22.12.2024, 01:31 163
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем