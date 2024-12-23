Пора возвращаться домой. Защитник Милана заинтересовал Ньюкасл
Фикайо Томори хочет продолжить карьеру в АПЛ
Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори находится в поле зрения представителя АПЛ «Ньюкасла». Тренерский штаб сорок видит в футболисте усиление защитного звена.
Лично игрок не против покинуть итальянский клуб в ближайшее время, поскольку получает недостаточное количество игровой практики. Кроме того, Томори мечтает возвратиться в чемпионат Англии.
«Ньюкасл» уже долгое время следит за защитником, однако клуб не предпринимал никаких шагов по трансферу.
В этом сезоне Фикайо отыграл всего 15 матчей, при этом, не совершив ни одного результативного действия.
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