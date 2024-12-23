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Италия
23 декабря 2024, 14:34 | Обновлено 23 декабря 2024, 15:34
388
0

Пора возвращаться домой. Защитник Милана заинтересовал Ньюкасл

Фикайо Томори хочет продолжить карьеру в АПЛ

23 декабря 2024, 14:34 | Обновлено 23 декабря 2024, 15:34
388
0
Пора возвращаться домой. Защитник Милана заинтересовал Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine. Фикайо Томори

Центральный защитник «Милана» Фикайо Томори находится в поле зрения представителя АПЛ «Ньюкасла». Тренерский штаб сорок видит в футболисте усиление защитного звена.

Лично игрок не против покинуть итальянский клуб в ближайшее время, поскольку получает недостаточное количество игровой практики. Кроме того, Томори мечтает возвратиться в чемпионат Англии.

«Ньюкасл» уже долгое время следит за защитником, однако клуб не предпринимал никаких шагов по трансферу.

В этом сезоне Фикайо отыграл всего 15 матчей, при этом, не совершив ни одного результативного действия.

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Фикайо Томори Милан Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
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