Наполи арендовал хавбека Челси Бакайоко

Французский хавбек возвращается в Серию А

  • 05.10.2020 21:33
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Наполи арендовал хавбека Челси Бакайоко
© twitter.com/sscnapoli

«Наполи» официально объявил о том, что клуб арендовал на год полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко. Опция выкупа в соглашении не предусмотрена.

У Бакайоко уже есть опыт выступлений в Серии А. Сезон 2018/2019 он провел в аренде в «Милане»: 1 гол в 31 матче в чемпионате.

Прошлый сезон 26-летний французский хавбек также провел в аренде – в «Монако». На его счету 1 гол и 2 ассиста в 23 матчах за монегасков во всех турнирах.

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Источник — ФК Наполи

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