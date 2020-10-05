Наполи арендовал хавбека Челси Бакайоко

«Наполи» официально объявил о том, что клуб арендовал на год полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко. Опция выкупа в соглашении не предусмотрена.

У Бакайоко уже есть опыт выступлений в Серии А. Сезон 2018/2019 он провел в аренде в «Милане»: 1 гол в 31 матче в чемпионате.

Прошлый сезон 26-летний французский хавбек также провел в аренде – в «Монако». На его счету 1 гол и 2 ассиста в 23 матчах за монегасков во всех турнирах.