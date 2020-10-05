Экс-форвард Днепра вернулся в Серию А

«Верона» объявила о подписании форварда «Атлетико» Мадрид Николы Калинича. 32-летний хорват перешел в итальянский клуб на постоянной основе.
Прошлый сезон Калинич провел в аренде в «Роме». На его счету 5 голов и 2 ассиста в 19 матчах во всех турнирах. Также Калинич в Серии А имеет опыт выступлений за «Фиорентину» и «Милан».
В 2011-2015 годах Калинич выступал за «Днепр», с которым доходил до финала Лиги Европы.
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