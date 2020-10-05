ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала вингера АЗ, который играл против Динамо

«Севилья» подписала 24-летнего вингера нидерландского АЗ и национальной сборной Марокко Уссама Идрисси.

Испанский клуб заплатил за игрока 12 миллионов евро. Левый вингер поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2025 года.

В АЗ Идрисси выступал с лета 2018 года. В минувшем сезоне футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, в сентябре Идрисси вместе с АЗ играл против киевского в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 2:0 и отправила вице-чемпиона Нидерландов в Лигу Европы.