ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала вингера АЗ, который играл против Динамо

Уссам Идрисси продолжит карьеру в испанском клубе

  • 05.10.2020 14:05
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ОФИЦИАЛЬНО. Севилья подписала вингера АЗ, который играл против Динамо
© ФК Севилья

«Севилья» подписала 24-летнего вингера нидерландского АЗ и национальной сборной Марокко Уссама Идрисси.

Испанский клуб заплатил за игрока 12 миллионов евро. Левый вингер поставил подпись под контрактом, рассчитанным до 2025 года.

В АЗ Идрисси выступал с лета 2018 года. В минувшем сезоне футболист забил 17 голов и отдал 10 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Напомним, в сентябре Идрисси вместе с АЗ играл против киевского в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Тогда команда Мирчи Луческу одержала победу со счетом 2:0 и отправила вице-чемпиона Нидерландов в Лигу Европы.

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Источник — ФК Севилья

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