Динамо Киев
2:0
АЗ Алкмар
15.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо одержало тяжелую победу над АЗ в 3-м квалификационном раунде ЛЧ

Киевский клуб пробился в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 21:55
  • 22175 просмотров
  • 225 комментариев
Динамо одержало тяжелую победу над АЗ в 3-м квалификационном раунде ЛЧ
© twitter.com/azalkmaar

Матч против АЗ – первый настоящий тест для Луческу и его «Динамо». Румынского тренера, собственно, и приглашали в Киев для того, чтобы наконец-то попасть в групповой этап чемпионской Лиги. И киевский Мистер с первой задачей справился.

Накануне матча Луческу, как и в трех предыдущих официальных поединках, оказался в кадровом цейтноте. Линию защиты снова пришлось перекраивать. На «родной» позиции вышли в стартовом составе Кендзера (правый фланг) и 18-летний Забарный (в центре). Второго центрбека сыграл левый защитник Миколенко, в то время как на левом крыле обороны Луческу выпустил номинально правого крайнего Караваева.

В полузащите Цыганкову Луческу предпочел Родригеша: вице-капитан «Динамо» накануне получил повреждение и даже не попал в заявку. На острие вышел Супряга.

Если кто-то опоздал на начало матча, то не потерял абсолютно ничего. Сказать, что соперники начали осторожно – не сказать ничего. Присматривались друг к другу, перепасовывались подолгу, неохотно переходили центр поля, надеясь даже не на чужую оплошность, а на банальный «авось». За двадцать стартовых минут вспомнить абсолютно нечего. Разве что две желтые карточки в нашем пассиве – у Буяльского и Жерсона.

Далее стало повеселей. Но только из-за того, что более активнее начали действовать гости. В их активе – претензия на пенальти на 23-й минуте, хотя там скорее «рисовался» одиннадцатиметровый, и незасчитанный гол в ворота Бущана (мяч в момент передачи вышел за линию поля). О активе «Динамо» говорить не приходится. Хозяева играли откровенно вторым номером, в контратаки выбегали очень редко, Супряга оказался на голодном пайке, уж извините за банальность. Хотя не лучше единственного форварда «бело-синих» выглядели и наши главные креативщики – Де Пена, Буяльский и Родригеш.

Как итог: ни одной осмысленной атаки в первом тайме, ни одного акцентированного удара (разве что заблокированный защитником выстрел Кендзеры). И еще: очень проседал наш правый фланг, на котором гости чувствовали себя чуть ли не хозяевами, и были заметны даже визуально разрывы в «Динамо» между линиями. Честно говоря, в таком виде очень сложно рассчитывать на что-то серьезное. Хотелось надеяться, что в перерыве Луческу внесет коррективы.  

Сложно сказать, о чем говорил динамовский тренер со своими подопечными в перерыве, но уже в дебюте второй половины встречи они повели в счете. Буяльский отлично сыграл на чужой ошибке и выдал точный пас на Родригеша, которому оставалось только попасть в «рамку», что он с успехом и сделал.

Забитый гол заметно прибавил хозяевам настроения, в то время как гостей выбил из колеи. Они долго приходили в себя, так как киевляне начали уже не только имитировать прессинг, но и активно работать в отборе. Киевляне же явно смелее шли вперед. Наконец-то имел шанс Супряга, создавший момент фактически в одиночку, но на завершающей стадии Владу не хватило точности. Не хватило ее нападающему и чуть позже, когда он не смог материализовать в удар передачу Де Пены. В общем, кроме этих двух моментов Супряга особо ничем и не запомнился. И был заменен на Вербича.

Снял Луческу и Буяльского, выпустив Андриевского примерно за десять минут до конца основного времени. Тренер «Динамо» дал понять, что его команда будет играть, в первую очередь, на удержание счета, уповая, в первую очередь, на контратаки. Тем не менее, хозяева очень цепко играли в середине поля, не давая сопернику разогнаться. А вот выпады киевлян были весьма опасны. Жерсон, Де Пена – это была только пристрелка. А затем «Динамо» удалась отменная атака, которую инициировал Родригеш, продолжил Кендзера своим прострелом на Шапаренко. Николай после ошибки голкипера на выходе головой отправил мяч практически в пустые ворота. Тут-таки АЗ имел прекрасный шанс отквитать один мяч, но дважды за вице-чемпионов Украины сыграла перекладина. Дважды.   

Последние минуты встречи прошли нервно, но без шансов для вице-чемпионов Нидерландов. «Динамо» весьма грамотно вело игру, где надо играло на удержание, где надо – на обострение. В общем, киевляне мастерски довели матч до победы. Закономерной, если говорить по итогам второго тайма. Так или иначе, хорошо то, что хорошо заканчивается.    

В общем, первый экзамен на международной арене во главе «Динамо» Луческу сдал. Его дебют в еврокубках во главе «бело-синих» получился удачным. Теперь осталось решить главную задачу – выиграть у победителя пары «Гент» - «Рапид».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

«Динамо» – «АЗ» – 2:0

Жерсон Родригес (49), Николай Шапаренко (86)

Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19), Томаш Кендзера (85) – Калвин Стенгс (33), Йорди Класи (83), Уссама Идрисси (85)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко (Богдан Леднев, (90+1), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Александр Андриевский, 79), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 74), Жерсон Родригес

«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар (Юкинари Сугавара, 79), Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше (Ферди Дрёйф, 66), Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс

Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Тейьяни Рейндерс

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - АЗ АЛКМААР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(57 голосов)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.09.2020 22:54
    0
    sahka1981, 15.09.2020 22:52
    Динамо с победой!!! С кучей травм сыграли как могли!
    Отдельный привет злобным круглосуточным хейтерам типа всяких акакиев, вадо, и прочей нечести в лице форевок и олежек и т.д...
    Но усиление для ДК необходимо...
    СаХка, тебе тоже не хворать!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 22:54
    0
    Ilya , 15.09.2020 22:51
    Там "слабый Гент" выигрывает.
    Бро, пойми, для фанатов дрыснямы любой клуб в Еврокубках — это гранд, который сложно пройти, а если им удаётся его пройти в виде фул поезда + невероятного везения + странным поступкам судьи то всё, не такой уж и сильный противник был.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 22:53
    +2
    janu0320, 15.09.2020 22:45
    шпрот нет чтобы радоваться как нормальный человек победе своего клуба, опять за днр пену изо рта пускает.
    Ты как там , неделю ртом работать будешь или больше ?
    Помню ты предвещал до матча про работу ртом , вот и интересуюсь
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 15.09.2020 22:53
    +2
    Philip J. Fry, 15.09.2020 22:50
    Стояв автобус, за весь перший тайм лише один момент. А у другому були моменти тільки тому, що AZ побігли відіграватись і не встигали повертатись.
    В тому і була стратегія, яка себе повністю виправдала.. крокуємо далі
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 15.09.2020 22:52
    +2
    Динамо с победой!!! С кучей травм сыграли как могли!
    Отдельный привет злобным круглосуточным хейтерам типа всяких акакиев, вадо, и прочей нечести в лице форевок и олежек и т.д...
    Но усиление для ДК необходимо...
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 15.09.2020 22:51
    0
    Там "слабый Гент" выигрывает.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 15.09.2020 22:50
    +1
    viktor112007, 15.09.2020 22:47
    Що тобі не сподобалось? Не розумію. У АЗ моментів то практично не було, лише один згадати можу. А Динамо могло забити ще три м'ячі мінімум якби реалізація була краща. І це при тому, що у Динамо зараз не грає купа основних футболістів, бо травмовані або не набрали форму.
    Не розумію я таких нитіків, все їм не так
    Стояв автобус, за весь перший тайм лише один момент. А у другому були моменти тільки тому, що AZ побігли відіграватись і не встигали повертатись.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 22:49
    +1
    А на рахунок пенальті то кротоферма взагалі мовчати має, то у матчах Шахти судійки вічно придумують пенальті у ворота їх суперників. Зате в Європі кротобанка через це вигрібає у важливих матчах
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    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 22:49
    -1
    J0e777, 15.09.2020 22:32
    Всех украинцев с победой. Через неделю продолжение. Ждем соперника. Пока Гент 1-0 выигрывает
    ты забыл упомянуть всех украинцев, кроме украинцев с днр и лнр. слабо держишь свою шпротовскую марку, надо 24\7 упоминать про днр в каждом сообщении.
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    Artyom_I
      Artyom_I, 15.09.2020 22:48
    -2
    По персоналиям из основного состава понравились: Де Пена, Кенджора, Родригес, Буяльский, Шапаренко норм : Миколенко, Забарный, Бущан, Супряга, слабо: Караваев, Сидорчук.
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    erty
    online
      erty, 15.09.2020 22:48
    +1
    Роман с пенала и Гент2-0
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 15.09.2020 22:48
    0
    Луческу не только хороший тренер, но и классный мотиватор
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    n.tkach
      n.tkach, 15.09.2020 22:48
    +1
    Спасибо, вы сделали праздник. Уважение Мистер и спасибо за роботу ДК.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 22:47
    -2
    Philip J. Fry, 15.09.2020 22:41
    Динамо з перемогою, але гра залишає бажати кращого...
    Що тобі не сподобалось? Не розумію. У АЗ моментів то практично не було, лише один згадати можу. А Динамо могло забити ще три м'ячі мінімум якби реалізація була краща. І це при тому, що у Динамо зараз не грає купа основних футболістів, бо травмовані або не набрали форму.
    Не розумію я таких нитіків, все їм не так
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 22:47
    -9
    Forever_young_13, 15.09.2020 22:28
    tyler, я тебе что в суп нассал, что ты по любому поводу вспоминаешь меня?? Да радуйся победе - я вас не трогаю
    Эти рагули через коммент упоминают то меня, то тебя. Радовались бы уже реально очередной «красивой» победой днонамы, но нет же. Ну или радовались бы тем, что на матче не работал ВАР и им не поставили два пенальти, один так точно.
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    digsum
    online
      digsum, 15.09.2020 22:46
    +3
    Denmark1107, 15.09.2020 22:41
    Толку з тієї пари ніякою, так як переможець потрапляє на Краснодар. І все ж, краще б Бенфіка пройшла. Хмм... а може і ПАОК.
    В том году Краснодар уже преждевременно порадовался грекам, только другим
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    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 22:45
    0
    шпрот нет чтобы радоваться как нормальный человек победе своего клуба, опять за днр пену изо рта пускает.
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 15.09.2020 22:45
    0
    Микола Унгурян, 15.09.2020 22:30
    Молодці!!! Надіємось що і Гент пройде ДК. І найголовніше що прямих конкурентів в таблиці УЄФА обходимо
    з мене +, але не Гент пройде ДК, навпаки якось зрозуміліше
    Ссылка
    erty
    online
      erty, 15.09.2020 22:45
    0
    Denmark1107, 15.09.2020 22:41
    Толку з тієї пари ніякою, так як переможець потрапляє на Краснодар. І все ж, краще б Бенфіка пройшла. Хмм... а може і ПАОК.
    ты знаешь ПАОК Бешик успокоил,сейчас Бенфику,с быками уже две игры будет,а они 11 играют плохо,так что есть шанс прохода греков
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 22:44
    -1
    Maks7777, 15.09.2020 22:39
    Чт бы что не говорили нет игры ну есть результат странно что нет атакуещеей игры от Мирчи,ну пофииг главное Дк попасть в лигу чемпионов,А ТАМ ПОСМОТРИММ ,с победой Украинского Футбола в Евро сезоне этом так держать всем клубам дальше!!!!!!Мирча хитрый лис свою везучую шапкуу где то спрятал на стадионе))))
    ну так нет бразильцев, нет и атакующей игры, всё логично.
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    sergio_terry
      sergio_terry, 15.09.2020 21:57
    +34
    Красавцы, не без вопросов, конечно, но молодцы.
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    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 15.09.2020 22:05
    +28
    После первого тайма хотелось матюкаться.. но на второй игроков как подменили.. забегали, появился точный пас, контроль мяча и как итог - забитые мячи. Молодцы! С победой, Киев!
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    Вова Бойко
    online
      Вова Бойко, 15.09.2020 21:57
    +23
    Заслужено!
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    Ukraine
    online
      Ukraine, 15.09.2020 22:05
    +22
    Перший матч за 2-3 роки де я вболівав за ДК, і радів перемозі!
    Луческу .... молодець, що тут казати.
    Ссылка
    ya_3
    online
      ya_3, 15.09.2020 22:07
    +19
    Ай, да Луческу, ай, да старый лис! Честно признаюсь - были сомнения, что он сможет потянуть тренерский груз с ДИНАМО, но у него оказался не только порох в пороховницах, а и ягоды... (кгм ) работающая тактика для таких сложных игроков, как в киевской команде. Браво!
    Всех болельщиков ДИНАМО - с заслуженной победой!
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    dima.krot
    online
      dima.krot, 15.09.2020 22:06
    +19
    Есть еще такие, готовые ходить пешком к луческу с дубинками? Дебилы мамой убитые.
    Ссылка
    vostok
      vostok, 15.09.2020 22:07
    +16
    Молодцы, убедительно выиграли. Уже видно влияние Луческу: первый тайм - тягомотина, во втором намного активнее быстрые переходы в атаку. И состав, ничего так, удачный получился. Опыт.
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    Surkisbravo!
      Surkisbravo!, 15.09.2020 22:05
    +16
    От що то значить класний тренер! Мірча таки встиг навести елементарний порядок в команді. Ігри за Суперкубок і сьогоднішня наглядно показали це!
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 15.09.2020 21:58
    +15
    З перемогою!!!!!!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 21:58
    +15
    С победой парни, тяжелая вязкая игра , на фоне огромного количества травм ! Но мы выстояли и победили !!!
    Поздравляю , друзья
    Ссылка
    Mishka_Tayson
      Mishka_Tayson, 15.09.2020 22:04
    +14
    Вітаю динамівців! Дуже важлива перемога. На 90% - тренерська.
    Ссылка
    FanatUA
      FanatUA, 15.09.2020 22:02
    +14
    Луческу дуже добре вивчив гравців Динамо. Заміни хороші і вчасно, молодці. Всіх з перемогою!!
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 15.09.2020 21:58
    +14
    Динамо з перемогою! Циган красава! Коментатор дно!, йому б у морзі вести трансляцію.
    Ссылка
    Андрей Царенко
    online
      Андрей Царенко, 15.09.2020 22:16
    +13
    Вітаю Динамо з перемогою!!! Та ще й виграли у прямого конкурента по таблиці коефіцієнтів!!!Так що уболівємо за всі наші команди у нас така ситуація що кожен бал на вагу золота!!!
    Ссылка
    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 15.09.2020 21:57
    +13
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 15.09.2020 22:04
    +12
    Больше всего радует, как Динамо сегодня отыграло: надежно, спокойно и тактически грамотно, практически каждую ошибку соперника превращая в голевой момент. Пока еще сыграно не так много матчей, но создается впечатление, что при Луческу команда играет что называется по-взрослому - и без оголтелой бесшабашности, и не допуская совсем уж детских ошибок. Если ко всему прочему подтянуть реализацию моментов - думаю на команду будет приятно смотреть. А там и результат придет.
    С победой.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 15.09.2020 22:02
    +12
    Вова Писаренко, 15.09.2020 22:01
    С победой!!!но игра слабая(((
    Так сколько травм . Это напасть какая-то
    Вернуться Попов Цыганков , Вербич наберёт кондиции , Шабанов долечится . И легче чуть станет однозначно
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 15.09.2020 21:59
    +12
    Радует, что Луч подтягивает молодых... Снова заиграл Шапаренко, Забарный в основе! Вообщем в перспективе, есть хорошие шансы на группу ЛЧ... Верю, что так и будет! Всех с победой!
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 15.09.2020 21:58
    +12
    Молодцы. За второй тайм твердая четверка.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.09.2020 21:58
    +12
    Ура, товарищи всех с победой, надо пройти теперь бельгийский барьер
    Ссылка
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