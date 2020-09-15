Динамо одержало тяжелую победу над АЗ в 3-м квалификационном раунде ЛЧ

Матч против АЗ – первый настоящий тест для Луческу и его «Динамо». Румынского тренера, собственно, и приглашали в Киев для того, чтобы наконец-то попасть в групповой этап чемпионской Лиги. И киевский Мистер с первой задачей справился.

Накануне матча Луческу, как и в трех предыдущих официальных поединках, оказался в кадровом цейтноте. Линию защиты снова пришлось перекраивать. На «родной» позиции вышли в стартовом составе Кендзера (правый фланг) и 18-летний Забарный (в центре). Второго центрбека сыграл левый защитник Миколенко, в то время как на левом крыле обороны Луческу выпустил номинально правого крайнего Караваева.

В полузащите Цыганкову Луческу предпочел Родригеша: вице-капитан «Динамо» накануне получил повреждение и даже не попал в заявку. На острие вышел Супряга.

Если кто-то опоздал на начало матча, то не потерял абсолютно ничего. Сказать, что соперники начали осторожно – не сказать ничего. Присматривались друг к другу, перепасовывались подолгу, неохотно переходили центр поля, надеясь даже не на чужую оплошность, а на банальный «авось». За двадцать стартовых минут вспомнить абсолютно нечего. Разве что две желтые карточки в нашем пассиве – у Буяльского и Жерсона.

Далее стало повеселей. Но только из-за того, что более активнее начали действовать гости. В их активе – претензия на пенальти на 23-й минуте, хотя там скорее «рисовался» одиннадцатиметровый, и незасчитанный гол в ворота Бущана (мяч в момент передачи вышел за линию поля). О активе «Динамо» говорить не приходится. Хозяева играли откровенно вторым номером, в контратаки выбегали очень редко, Супряга оказался на голодном пайке, уж извините за банальность. Хотя не лучше единственного форварда «бело-синих» выглядели и наши главные креативщики – Де Пена, Буяльский и Родригеш.

Как итог: ни одной осмысленной атаки в первом тайме, ни одного акцентированного удара (разве что заблокированный защитником выстрел Кендзеры). И еще: очень проседал наш правый фланг, на котором гости чувствовали себя чуть ли не хозяевами, и были заметны даже визуально разрывы в «Динамо» между линиями. Честно говоря, в таком виде очень сложно рассчитывать на что-то серьезное. Хотелось надеяться, что в перерыве Луческу внесет коррективы.

Сложно сказать, о чем говорил динамовский тренер со своими подопечными в перерыве, но уже в дебюте второй половины встречи они повели в счете. Буяльский отлично сыграл на чужой ошибке и выдал точный пас на Родригеша, которому оставалось только попасть в «рамку», что он с успехом и сделал.

Забитый гол заметно прибавил хозяевам настроения, в то время как гостей выбил из колеи. Они долго приходили в себя, так как киевляне начали уже не только имитировать прессинг, но и активно работать в отборе. Киевляне же явно смелее шли вперед. Наконец-то имел шанс Супряга, создавший момент фактически в одиночку, но на завершающей стадии Владу не хватило точности. Не хватило ее нападающему и чуть позже, когда он не смог материализовать в удар передачу Де Пены. В общем, кроме этих двух моментов Супряга особо ничем и не запомнился. И был заменен на Вербича.

Снял Луческу и Буяльского, выпустив Андриевского примерно за десять минут до конца основного времени. Тренер «Динамо» дал понять, что его команда будет играть, в первую очередь, на удержание счета, уповая, в первую очередь, на контратаки. Тем не менее, хозяева очень цепко играли в середине поля, не давая сопернику разогнаться. А вот выпады киевлян были весьма опасны. Жерсон, Де Пена – это была только пристрелка. А затем «Динамо» удалась отменная атака, которую инициировал Родригеш, продолжил Кендзера своим прострелом на Шапаренко. Николай после ошибки голкипера на выходе головой отправил мяч практически в пустые ворота. Тут-таки АЗ имел прекрасный шанс отквитать один мяч, но дважды за вице-чемпионов Украины сыграла перекладина. Дважды.

Последние минуты встречи прошли нервно, но без шансов для вице-чемпионов Нидерландов. «Динамо» весьма грамотно вело игру, где надо играло на удержание, где надо – на обострение. В общем, киевляне мастерски довели матч до победы. Закономерной, если говорить по итогам второго тайма. Так или иначе, хорошо то, что хорошо заканчивается.

В общем, первый экзамен на международной арене во главе «Динамо» Луческу сдал. Его дебют в еврокубках во главе «бело-синих» получился удачным. Теперь осталось решить главную задачу – выиграть у победителя пары «Гент» - «Рапид».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

«Динамо» – «АЗ» – 2:0

Жерсон Родригес (49), Николай Шапаренко (86)

Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19), Томаш Кендзера (85) – Калвин Стенгс (33), Йорди Класи (83), Уссама Идрисси (85)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко (Богдан Леднев, (90+1), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Александр Андриевский, 79), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 74), Жерсон Родригес

«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар (Юкинари Сугавара, 79), Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше (Ферди Дрёйф, 66), Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс

Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Тейьяни Рейндерс

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - АЗ АЛКМААР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА