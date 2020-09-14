В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2020-2021 годов серебряному призеру чемпионата Украины киевскому «Динамо» достался сильный и авторитетный соперник в лице голландского клуба «АЗ» из Алкмара. Учитывая, что победитель этой пары будет определен по результату всего лишь одного поединка, фактор домашнего поля может иметь существенное значение. Даже при том, что игра будет проходить без зрителей. Но будет ли это иметь решающее значение для подопечных Мирчи Луческу, мы узнаем только по окончании матча.

Говоря о голландской команде, следует заметить, что в предыдущем сезоне она реально претендовала на золотые медали своего национального первенства, и на момент остановки чемпионата Нидерландов из-за коронавируса, «АЗ» имел одинаковое количество очков с амстердамским «Аяксом», занимая второе место в турнирной таблице. Причем, интересно, что «АЗ» выиграл оба матча у «Аякса». Однако чемпионат страны так и не был завершен, соответственно не были определены призеры. Тем не менее, «Аякс» по решению национальной федерации сразу попал в групповой турнир Лиги чемпионов, а подопечные Арне Слота получили право выступать в новом евросезоне только со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На этом этапе соперниками голландских футболистов стал чешский клуб «Виктория» из города Пльзень. Здесь также состоялся лишь один матч и проходил он в Алкмаре 26 августа. В основное время была зафиксирована ничья 1:1, причем хозяевам поля удалось избежать поражения уже на пятой компенсированной ко второму тайму минуте благодаря голу Тона Копмейнерса. И только в дополнительное время дубль исландского легионера Альберта Гудмундссона позволил «АЗ» выйти в следующий круг. Так что эта встреча показала, что с голландцами вполне можно играть и реально надеяться на позитивный для себя результат, тем более, что в новом чемпионате Нидерландов «АЗ» еще не успел сыграть ни одного матча.

Если говорить о составе, то у соперников киевлян есть несколько игроков национальных сборных. Кроме вышеупомянутого Гудмундссона, это защитник Юнас Свенссон и полузащитник Фредрик Мидтше из Норвегии, греческий защитник Пантелис Хацидиакос, еще один игрок обороны Юкинари Сугавара из Японии, а также нападающий из Марокко Уссама Идрисси. И буквально на днях стало известно, что «АЗ» подписал соглашение с форвардом национальной сборной Швеции Йеспером Карлссоном (он, правда, в Киев не прилетел). Конечно, обращают на себя внимание и местные футболисты, среди которых можно отметить Йорди Класси, который в свое время выступал за юношескую, молодежную и национальную сборные Нидерландов и капитана команды Тона Копмейнерса.

Летом прошлого года «АЗ» играл с другим украинским клубом «Мариуполем» в четвертом квалификационном раунде Лиги Европы. Голландцы оказались сильнее по сумме двух матчей - 0:0 в Запорожье и 4:0 у себя дома. Если же копнуть историю еще глубже, то в сезоне 2010-2011 годов «АЗ» и «Динамо» уже встречались друг с другом в групповом этапе Лиги Европы. Киевляне дважды победили соперников 2:0 дома и 2:1 в гостях. Интересно, что в составе украинцев тогда играли два нынешних тренера «Динамо» Олег Гусев и Огнен Вукоевич.

Теперь несколько слов о «Динамо». После двух побед в Суперкубке над «Шахтером» 3:1 и в первом туре нового чемпионата над «Олимпиком» 4:1, подопечные Мирчи Луческу сыграли вничью с «Десной» 0:0. К сожалению, после последнего матча и без того переполненный лазарет динамовцев дополнил еще и неплохо начавший сезон в составе киевлян Александр Тымчик. Это, конечно, добавит головной боли тренерскому штабу. Но будем верить и надеяться на то, что наш клуб все же сумеет с честью выйти из этого непростого положения.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Кендзёра, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Родригес

«АЗ»: Бизот, Свенссон, Хацидиакос, Влаар, Вейндал, Мидтше, Коопмейнерс, Де Вит, Класси, Идрисси, Гюдмюнссон

15 сентября, вторник