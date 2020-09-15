Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

«Динамо» – «АЗ» – 2:0

Жерсон Родригес (49), Николай Шапаренко (86)

Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19), Томаш Кендзера (85) – Калвин Стенгс (33), Йорди Класи (83), Уссама Идрисси (85)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко (Богдан Леднев, (90+1), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Александр Андриевский, 79), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 74), Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Фран Соль



«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар (Юкинари Сугавара, 79), Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше (Ферди Дрёйф, 66), Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс

Запас: Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Тейьяни Рейндерс

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК «Олимпийский» (Киев)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «АЗ» – 2:0:

Оценки «Динамо»: Беньямин Вербич - 6,0; Александр Андриевский - б/о; Богдан Леднев - б/о.

Оценки «АЗ»: Уссама Идрисси - 5,5; Ферди Дрёйф - 5,5; Юкинари Сугавара - б/о.

_______________________________________________________________________________________________________________________

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+4 мин. Караваев сделал рывок и пробил выше ворот!

90+1 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко вышел Леднев.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. ФАНТАСТИКА! После удара де Вита Бущан перевел мяч в перекладину, а затем Боадю попал в каркас ворот!!!

86 мин. ГООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Родригес по правлму флангу отдал на ход Кендзере, поляк навесил, Бизот неудачно сыграл, и Шапаренко точно пробил по пустым воротам!

85 мин. Идрисси за разговоры.

85 мин. Кендзера грубо сыграл против Идрисси.

83 мин. Класи пытался сорвать атаку Динамо.

83 мин. ЭХ! Де Пена из хорошей позиции не попал в ворота!

82 мин. Де Пена несильно пробил от линии штрафной, и Бизот в падении поймал мяч!

79 мин. Замена у АЗ. Вместо Влара на поле вышел Сугавара.

79 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Андриевский.

77 мин. Буяльский слева ворвался в штрафную АЗ, но так и не сумел нанести акцентированный удар!

76 мин. Вербича сбили в центре поля.

74 мин. Опасно! Идрисси с полулёта стрельнул с линии штрафной, и мяч просвистел над перекладиной!

74 мин. Замена у Динамо. Вместо Супряги на поле вышел Вербич.

73 мин. Неудачная атака Динамо.

71 мин. Идрисси неудачно навесил с углового.

68 мин. Неудачная атака АЗ.

66 мин. Замена у АЗ. Вместо Мидтше на поле вышел Дрёйф.

65 мин. После передачи Идрисси Боадю неудачно принял мяч в центре штрафной Динамо.

64 мин. ЭХ! Де Пена убежал по левому флангу и сделал прострел на Супрягу, который не сумел пробить!

62 мин. Неудачная атака АЗ.

60 мин. МОМЕНТ! Супряга слева вошел в штрафную АЗ, проскочил двух защитников и не пробил голкипера!

58 мин. Замена у АЗ. Вместо Гудмундссона на поле вышел Идрисси.

56 мин. Гости контролируют мяч.

54 мин. Игра идет в центре поля.

52 мин. Вдохновил забитый гол киевлян, и они активнее начали атаковать.

49 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Буяльский перехватил передачу Мидтше на половине поля АЗ, приблизился к штрафной и поперечной передачей вывел на ворота Родригеса, который точно пробил под перекладину!

48 мин. ОПАСНО! Стенгс пробил с разворота в противоход Бущану от правого угла штрафной, и мяч пролетел рядом со штангой!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Буяльский нанес удар - Влар подставил голову и выбил мяч!

43 мин. Голландцы контролируют мяч.

41 мин. Неудачная атака Динамо.

40 мин. Боадю слева ворвался в штрафную Динамо, и мяч свалился у него с ноги!

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Боадю упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.

34 мин. Коопмейнерс с дальней дистанции пробил очень неточно.

33 мин. Стенгс грубо сыграл против Караваева.

31 мин. Родригес перехватил мяч в центре поля и сделал слишком сильную передачу на ход де Пене.

29 мин. Де Пена навесил со штрафного с правого фланга, и Бизот кулаками выбил мяч.

26 мин. После прострела Гудмундссона мяч оказался в воротах Динамо, но перед этим Альберт выпустил сферу за пределы поля.

25 мин. Боадю оказался в оффсайде.

23 мин. Вейндал упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.

22 мин. Голландцы продолжают владеть территориальным преимуществом.

19 мин. Родригес грубо сыграл в центре поля.

18 мин. Неудачная атака Динамо.

15 мин. Буяльский грубо сыграл против Влара.

13 мин. ОПАСНО! Гудмундссон навесил с левого фланга и де Вит нанес несильный удар - Бущан в прыжке накрыл мяч!

11 мин. Игра идет в центре поля.

9 мин. Голландцы контролируют мяч.

6 мин. Класи нарушил правила на половине поля Динамо. Снова Шапаренко пострадал.

5 мин. Оффсайд у Супряги.

4 мин. Гудмундссон сбил Шапаренко в центре поля.

3 мин. После розыгрыша штрафного метрах в 30-ти от ворот Коопмейнерс нанес удар, и мяч попал в Буяльского.

2 мин. Гости сразу после стартового свистка взяли мяч под контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 15-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и «АЗ» из Алкмаара. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 20:00.

Команда Мирчи Луческу перед ответственным противостоянием допустила потерю очков в национальном первенстве, сыграв в безголевую ничью с черниговской «Десной». «АЗ» в минувший уик-энд должен был проводить встречу со «Зволле» в рамках первого тура чемпионата Нидерландов, но этот матч был перенесен для того, чтобы «фермеры» как можно лучше подготовились к киевскому поединку. Это обстоятельство свидетельствует о серьезности намерений команды Арне Слота, которая собирается увезти из столицы Украины путевку в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Турнирные пути «Динамо» и «АЗ» ранее пересекались в групповом турнире Лиги Европы сезона 2010/2011. Тогда киевляне дважды обыграли голландский клуб. В Алкмааре «бело-синие» одержали победу со счетом 2:1 (голы у киевлян забили Милевский и Хачериди), а в Киеве выиграли со счетом 2:0 (дубль в свой актив записал Милевский). Примечательно, что в тех поединках принимали участие Огнен Вукоевич и Олег Гусев, которые сейчас входят в тренерский штаб киевского клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «АЗ».