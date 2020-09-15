Динамо Киев
2:0
АЗ Алкмар
15.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – АЗ Алкмаар – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 19:58
  • 43504 просмотра
  • 432 комментария
Динамо – АЗ Алкмаар – 2:0. Текстовая трансляция матча
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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд.

«Динамо» – «АЗ» – 2:0

Жерсон Родригес (49), Николай Шапаренко (86)

Виталий Буяльский (15), Жерсон Родригес (19), Томаш Кендзера (85) – Калвин Стенгс (33), Йорди Класи (83), Уссама Идрисси (85)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Карлос Де Пена, Николай Шапаренко (Богдан Леднев, (90+1), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (Александр Андриевский, 79), Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 74), Жерсон Родригес

Запас: Денис Бойко, Александр Сирота, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Фран Соль
            
«АЗ»: Марко Бизот, Рон Влар (Юкинари Сугавара, 79), Йонас Свенссон, Овен Вейндал, Фредрик Мидтше (Ферди Дрёйф, 66), Дани де Вит, Йорди Класи, Теун Коопмейнерс, Майрон Боадю, Альберт Гудмундссон (Уссама Идрисси, 58), Калвин Стенгс

Запас: Запас: Хоби Верхюлст, Пантелис Хацидиакос, Тимо Летсхерт, Тейьяни Рейндерс

Арбитр: Орель Гринфилд (Израиль)

НСК «Олимпийский» (Киев)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Оценки Sport.ua за матч «Динамо» – «АЗ» – 2:0:

 

  

Оценки «Динамо»: Беньямин Вербич - 6,0; Александр Андриевский - б/о; Богдан Леднев - б/о.

Оценки «АЗ»: Уссама Идрисси - 5,5; Ферди Дрёйф - 5,5; Юкинари Сугавара - б/о.

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90+4 мин. Караваев сделал рывок и пробил выше ворот!

90+1 мин. Замена у Динамо. Вместо Шапаренко вышел Леднев.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. ФАНТАСТИКА! После удара де Вита Бущан перевел мяч в перекладину, а затем Боадю попал в каркас ворот!!!

86 мин. ГООООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 2:0!!! Родригес по правлму флангу отдал на ход Кендзере, поляк навесил, Бизот неудачно сыграл, и Шапаренко точно пробил по пустым воротам!

85 мин. Идрисси за разговоры.

85 мин. Кендзера грубо сыграл против Идрисси.

83 мин. Класи пытался сорвать атаку Динамо.

83 мин. ЭХ! Де Пена из хорошей позиции не попал в ворота!

82 мин. Де Пена несильно пробил от линии штрафной, и Бизот в падении поймал мяч!

79 мин. Замена у АЗ. Вместо Влара на поле вышел Сугавара.

79 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Андриевский.

77 мин. Буяльский слева ворвался в штрафную АЗ, но так и не сумел нанести акцентированный удар!

76 мин. Вербича сбили в центре поля.

74 мин. Опасно! Идрисси с полулёта стрельнул с линии штрафной, и мяч просвистел над перекладиной!

74 мин. Замена у Динамо. Вместо Супряги на поле вышел Вербич.

73 мин. Неудачная атака Динамо.

71 мин. Идрисси неудачно навесил с углового.

68 мин. Неудачная атака АЗ.

66 мин. Замена у АЗ. Вместо Мидтше на поле вышел Дрёйф.

65 мин. После передачи Идрисси Боадю неудачно принял мяч в центре штрафной Динамо.

64 мин. ЭХ! Де Пена убежал по левому флангу и сделал прострел на Супрягу, который не сумел пробить!

62 мин. Неудачная атака АЗ.

60 мин. МОМЕНТ! Супряга слева вошел в штрафную АЗ, проскочил двух защитников и не пробил голкипера!

58 мин. Замена у АЗ. Вместо Гудмундссона на поле вышел Идрисси.

56 мин. Гости контролируют мяч.

54 мин. Игра идет в центре поля.

52 мин. Вдохновил забитый гол киевлян, и они активнее начали атаковать.

49 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!! Буяльский перехватил передачу Мидтше на половине поля АЗ, приблизился к штрафной и поперечной передачей вывел на ворота Родригеса, который точно пробил под перекладину!

48 мин. ОПАСНО! Стенгс пробил с разворота в противоход Бущану от правого угла штрафной, и мяч пролетел рядом со штангой!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. МОМЕЕЕНТ! Кендзера с правого фланга прострелил в центр штрафной, и Буяльский нанес удар - Влар подставил голову и выбил мяч!

43 мин. Голландцы контролируют мяч.

41 мин. Неудачная атака Динамо.

40 мин. Боадю слева ворвался в штрафную Динамо, и мяч свалился у него с ноги!

38 мин. Игра идет в центре поля.

35 мин. Боадю упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.

34 мин. Коопмейнерс с дальней дистанции пробил очень неточно.

33 мин. Стенгс грубо сыграл против Караваева.

31 мин. Родригес перехватил мяч в центре поля и сделал слишком сильную передачу на ход де Пене.

29 мин. Де Пена навесил со штрафного с правого фланга, и Бизот кулаками выбил мяч.

26 мин. После прострела Гудмундссона мяч оказался в воротах Динамо, но перед этим Альберт выпустил сферу за пределы поля.

25 мин. Боадю оказался в оффсайде.

23 мин. Вейндал упал в штрафной Динамо, свисток арбитра промолчал.

22 мин. Голландцы продолжают владеть территориальным преимуществом.

19 мин. Родригес грубо сыграл в центре поля.

18 мин. Неудачная атака Динамо.

15 мин. Буяльский грубо сыграл против Влара.

13 мин. ОПАСНО! Гудмундссон навесил с левого фланга и де Вит нанес несильный удар - Бущан в прыжке накрыл мяч!

11 мин. Игра идет в центре поля.

9 мин. Голландцы контролируют мяч.

6 мин. Класи нарушил правила на половине поля Динамо. Снова Шапаренко пострадал.

5 мин. Оффсайд у Супряги.

4 мин. Гудмундссон сбил Шапаренко в центре поля.

3 мин. После розыгрыша штрафного метрах в 30-ти от ворот Коопмейнерс нанес удар, и мяч попал в Буяльского.

2 мин. Гости сразу после стартового свистка взяли мяч под контроль.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 15-го сентября, состоится поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся киевское «Динамо» и «АЗ» из Алкмаара. Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 20:00.

Команда Мирчи Луческу перед ответственным противостоянием допустила потерю очков в национальном первенстве, сыграв в безголевую ничью с черниговской «Десной». «АЗ» в минувший уик-энд должен был проводить встречу со «Зволле» в рамках первого тура чемпионата Нидерландов, но этот матч был перенесен для того, чтобы «фермеры» как можно лучше подготовились к киевскому поединку. Это обстоятельство свидетельствует о серьезности намерений команды Арне Слота, которая собирается увезти из столицы Украины путевку в решающий раунд квалификации Лиги чемпионов.

Турнирные пути «Динамо» и «АЗ» ранее пересекались в групповом турнире Лиги Европы сезона 2010/2011. Тогда киевляне дважды обыграли голландский клуб. В Алкмааре «бело-синие» одержали победу со счетом 2:1 (голы у киевлян забили Милевский и Хачериди), а в Киеве выиграли со счетом 2:0 (дубль в свой актив записал Милевский). Примечательно, что в тех поединках принимали участие Огнен Вукоевич и Олег Гусев, которые сейчас входят в тренерский штаб киевского клуба.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «АЗ».

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Александр Снитко, Sport.ua

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    • 9.03% (28)
      1. Крупная победа Динамо
    • 55.16% (171)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 7.42% (23)
      3. Победа Динамо по пенальти
    • 2.9% (9)
      4. Победа АЗ Алкмаар по пенальти
    • 18.39% (57)
      5. Минимальная победа АЗ Алкмаар
    • 7.1% (22)
      6. Крупная победа АЗ Алкмаар
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Комментарии
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 15.09.2020 22:39
    0
    A.V., 15.09.2020 22:16
    Rostislav Zdorenko
    Таких, як ти не лікують в звичайних умовах. Тільки клініка. Спробуй домовиться. У нас в Кащенка таких беруть. Замовить слівце?
    У вас в Кащенка? Ааа, ну все зрозуміло Ти з якої палати? Прийду провідаю
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 15.09.2020 22:16
    -1
    Rostislav Zdorenko
    Таких, як ти не лікують в звичайних умовах. Тільки клініка. Спробуй домовиться. У нас в Кащенка таких беруть. Замовить слівце?
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 15.09.2020 22:13
    0
    Мірча і зараз підтвердив свою тренерську силу. ДЯДЬКО знає не тільки тактику, але і стратегію гри. В цьому і є його відмінність від конспектаторів з сердцями. Бійтеся помсти Мудрого. Він, все-таки, розітре донецький порошок!!!
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 22:11
    0
    viktor112007, 15.09.2020 21:59
    молотки, другий тайм дуже навіть хороший. перемога заслужена. могли і більше забити, у АЗ момент був у 2 таймі хороший лише один і то за рахунку 2:0!
    Шапа, Де Пена, Родрігес, Буяльський красені, та навіть Караваєв в цілому непогано відіграв!
    перемога абсолютно по ділу.
    нитіків в бан.
    особливо днонецьких!
    сосати, чмошніки шлюхторські! і лікуйте свої пердаки, бо бомбить походу дико
    Если как в боксе судить, то 9:10 и 10:8...
    Плюс наша унылая трава и крики Мирчи на рузьком суржике.
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 15.09.2020 22:11
    0
    lenares85, 15.09.2020 21:55
    На каждую позицию мин 2 игрока должно быть, травма или устал
    Пардоню, это было OKs100
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 15.09.2020 22:08
    0
    WladWest, 15.09.2020 22:02
    Вот шо бы ты п*здело? Лучше бы сторчало.
    Пардоню, это было OKs100
    Ссылка
    0-7
      0-7, 15.09.2020 22:08
    -1
    Xron7777, 15.09.2020 21:52
    Сука,этим кривоногим ещё и везёт.ну шо ты будешь делать?))))
    Здохни,сука
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 15.09.2020 22:07
    -1
    A.V., 15.09.2020 21:59
    Rostislav Zdorenko
    "Что" у вас в одному місці зараз копирсається. Українською мовою буде ЩО. Так ПАНИМАЄШ, кацапоне?!
    У вас це у кого, дебіл? Пишеш якусь єресь. Лікуйся, ідіота кусок...
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.09.2020 22:06
    +6
    Мля но как Кенджора добежал и подал красава. Ну и Коля Шапа заслужил этот гол. Как его в первом тайме ломали думал, что травмируют. Стучу три раза. Молодцы что во 2 тайме добавили. Всем премию Сурок
    Ссылка
    Александр Пацюк
      Александр Пацюк, 15.09.2020 22:03
    +1
    Oleksandr Taktaiev, 15.09.2020 21:53
    Будулаевич
    Мирча Будулаевич, бл.....дь!!!!
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 15.09.2020 22:02
    0
    lenares85, 15.09.2020 21:55
    На каждую позицию мин 2 игрока должно быть, травма или устал
    Вот шо бы ты п*здело? Лучше бы сторчало.
    Ссылка
    A.V.
    online
      A.V., 15.09.2020 21:59
    +1
    Rostislav Zdorenko
    "Что" у вас в одному місці зараз копирсається. Українською мовою буде ЩО. Так ПАНИМАЄШ, кацапоне?!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 15.09.2020 21:59
    -4
    Пока игры нет, мяч не держится. Посмотрим что дальше будет.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 21:59
    +7
    молотки, другий тайм дуже навіть хороший. перемога заслужена. могли і більше забити, у АЗ момент був у 2 таймі хороший лише один і то за рахунку 2:0!
    Шапа, Де Пена, Родрігес, Буяльський красені, та навіть Караваєв в цілому непогано відіграв!
    перемога абсолютно по ділу.
    нитіків в бан.
    особливо днонецьких!
    сосати, чмошніки шлюхторські! і лікуйте свої пердаки, бо бомбить походу дико
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 15.09.2020 21:59
    -6
    Представляю, чтобы Колос с АЗ сделал.
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.09.2020 21:58
    +5
    Всех с победой! В нашей 4 АЗ был самым сильным.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.09.2020 21:58
    +6
    Я очень переживаю за Тимофекалюка. Не давайте ему веревку.
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 15.09.2020 21:57
    +3
    Злобный Енот, 15.09.2020 21:55
    Форева янг и Алежка, сосите друг у друга!
    Их же уже нет, так что не отрывай их от любимого занятия.
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 15.09.2020 21:57
    +4
    Динамо с победой. Рапид или Гент это подарок. Их нужно выносить в одну калитку
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 15.09.2020 21:57
    +3
    как я и говорил - АЗ - дно!!! Полное. Посмотрите обзор с Викторией. Мои витання!
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 15.09.2020 21:56
    +13
    АЗ прошли теперь с другими будет легче но не расслабляться!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.09.2020 21:55
    +13
    Как бы там ни было - всех с победой!
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 15.09.2020 21:56
    +12
    Ну что, поздравляю!
    Прогнозировал 2:1, но пока Динамо при Луческу просто невероятно у своих ворот фартит. Надеюсь, такое везение сохранится и на 4-й круг. Ждем!
    Ссылка
    62maksim
    online
      62maksim, 15.09.2020 21:55
    +12
    Молодці ДК всіх з перемогою !
    Ссылка
    maxxxkiev2009
      maxxxkiev2009, 15.09.2020 21:54
    +11
    Да 2 тайм приятно смотреть.)))Молодцы))
    Ссылка
    DK1961
      DK1961, 15.09.2020 21:56
    +10
    Всех - с победой!
    Ссылка
    Den4ik123
      Den4ik123, 15.09.2020 21:56
    +10
    молодці! старий лис Луческу підкупив Хоттабича?) йдемо далі + очки в таблицю
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
      KoPoJIb_KpoToB, 15.09.2020 21:55
    +10
    Мои поздравления ! Молодцы !
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 15.09.2020 21:52
    +9
    Оба гола забивались после класных пасов.
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 15.09.2020 21:57
    +8
    ЄС. Молодці з перемогою.. Миколенко найкращий
    Ссылка
    Злобный Енот
      Злобный Енот, 15.09.2020 21:55
    +8
    Форева янг и Алежка, сосите друг у друга!
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 21:59
    +7
    молотки, другий тайм дуже навіть хороший. перемога заслужена. могли і більше забити, у АЗ момент був у 2 таймі хороший лише один і то за рахунку 2:0!
    Шапа, Де Пена, Родрігес, Буяльський красені, та навіть Караваєв в цілому непогано відіграв!
    перемога абсолютно по ділу.
    нитіків в бан.
    особливо днонецьких!
    сосати, чмошніки шлюхторські! і лікуйте свої пердаки, бо бомбить походу дико
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 15.09.2020 21:57
    +7
    Ура победа! Ставил на 3:1, но и 2:0 сойдет, спасибо Луческу!
    Ссылка
    Злобный Енот
      Злобный Енот, 15.09.2020 21:55
    +7
    Урррааа,заработало! Поздравляю всех, очень и очень счастлив!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 15.09.2020 21:12
    +7
    Если обыграем АЗ — это будет очень круто, чуть ли не чемпиона Нидерландов, команду, которая набрала равное количество очков с Аяксом и дважды обыграв Аякс!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 15.09.2020 20:37
    +7
    мда, ні гри, ні думки, ні техніки, ні швидкості в ДК, це реальна дупа, бля...
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 15.09.2020 22:06
    +6
    Мля но как Кенджора добежал и подал красава. Ну и Коля Шапа заслужил этот гол. Как его в первом тайме ломали думал, что травмируют. Стучу три раза. Молодцы что во 2 тайме добавили. Всем премию Сурок
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.09.2020 21:58
    +6
    Я очень переживаю за Тимофекалюка. Не давайте ему веревку.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.09.2020 21:47
    +6
    Автобус поезд молодец!!!!!!Мирча ты бля хитрый старый цыган ,молодец!!!!Боишься что бы в Румынию не отправили к цыганам!!!Молодцы ждём в групповом ну ещё один шаг,,, не Только же Шахтёру там бороздить и кофы набирать и Украину прославлять
    Ссылка
    grig
    online
      grig, 15.09.2020 21:47
    +6
    Родригеш красава.
    Ссылка
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