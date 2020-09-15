Динамо Киев
2:0
АЗ Алкмар
15.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Думал над тем, чтобы поменять Родригеша в перерыве»

Наставник «Динамо» - о победе над «АЗ Алкмаар»

  • 15.09.2020 22:38
  • 4279 просмотров
  • 8 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Думал над тем, чтобы поменять Родригеша в перерыве»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над «АЗ Алкмаар» 2:0 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

— Помните ли вы матч четвертьфинала Лиги чемпионов в 1999-м году «Динамо» — «Реал», когда наша команда тоже выдала очень тяжелый первый тайм, а потом выиграла вторую половину встречи со счетом 2:0?
— Это были совсем другие времена. У «Динамо» тогда была очень сильная команда, одна из лучших в Европе. Мы же сейчас только создаем команду, мы в поисках своего пути, и нам на это еще нужно какое-то время.

Сегодня с двух сторон была предельно тактическая игра. Не забывайте, что АЗ вот такими длинными передачами фактически выиграл чемпионат Нидерландов. Эта команда завлекает соперника и играет им за спину. АЗ всегда показывает такой агрессивный футбол.

Но сегодня мы очень эффективно нивелировали эти сильные стороны соперника, перекрыли зоны за спинами наших защитников, в которые играл АЗ. В первом тайме, по большому счету, соперник ничего у наших ворот не создал.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение: во втором тайме гости пойдут в атаку большими силами, и у нас появятся зоны в контратаках. Так и случилось.

Благодарен ребятам за выполнение всех тактических подсказок, за сумасшедшую самоотдачу, за терпение и за этот результат!

— Как оцените игру Забарного? И кого вы хотели бы получить в соперники в следующем раунде — «Гент» или «Рапид»?
— Мы сейчас думаем о следующем матче, а не о том, кого мы получим в соперники. Если не связываешь победы, работа теряет смысл.

Что касается первого вопроса, то Забарный очень хорошо сегодня сыграл. Я доверяю молодым ребятам. Это нормально, что они создают конкуренцию более опытным футболистам. Нельзя не отметить и Миколенко, который сегодня играл не на своей позиции, но тоже проявил себя очень хорошо. Впрочем, было бы несправедливо, если бы я похвалил только этих двоих футболистов, ведь вся команда сыграла супер!

— Что скажете об игре Родригеса?
— Я думал над тем, чтобы поменять его в перерыве матча, но всё-таки поверил в него, и он это доверие оправдал сполна!

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(39 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 15.09.2020 22:54
    0
    После таких игр игроки растут в цене. Индивидуальное мастерство это важно, но победы над сильным соперником в лучшем турнире континента тоже важны не меньше.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 15.09.2020 22:52
    +5
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 22:49
    Соси конча в захлёб. Смачно соси...
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 22:52
    +3
    О, кротовські дибіли вже тут воняють в коментах, потрібні антисмердючі костюми
    Ссылка
    Роман Захарчук
    online
      Роман Захарчук, 15.09.2020 22:51
    -1
    У Динамо три проблемы или дырка в защите или нет моментов или по мячу не попадают , Родригес закрывает последнюю да и в защиту он возвращалсч
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 22:49
    -8
    OKs100, 15.09.2020 22:46
    Он через пару сезонов станет легендарным тренером Динамо.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.09.2020 22:46
    +6
    Trasher311987, 15.09.2020 22:41
    Спасибо Деду, за победу.
    Он через пару сезонов станет легендарным тренером Динамо.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 22:45
    +5
    Угадал с Жерсоном. И я думал что ему с карточкой пора на скамейку.
    Ну всё проигрывал в единоборствах, или почти всё.
    Но свой шанс использовал на 100%.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 22:41
    +19
    Спасибо Деду, за победу.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 15.09.2020 22:41
    +19
    Спасибо Деду, за победу.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 15.09.2020 22:46
    +6
    Trasher311987, 15.09.2020 22:41
    Спасибо Деду, за победу.
    Он через пару сезонов станет легендарным тренером Динамо.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 15.09.2020 22:52
    +5
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 22:49
    Соси конча в захлёб. Смачно соси...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 22:45
    +5
    Угадал с Жерсоном. И я думал что ему с карточкой пора на скамейку.
    Ну всё проигрывал в единоборствах, или почти всё.
    Но свой шанс использовал на 100%.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 15.09.2020 22:52
    +3
    О, кротовські дибіли вже тут воняють в коментах, потрібні антисмердючі костюми
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 15.09.2020 22:54
    0
    После таких игр игроки растут в цене. Индивидуальное мастерство это важно, но победы над сильным соперником в лучшем турнире континента тоже важны не меньше.
    Ссылка
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