Мирча ЛУЧЕСКУ: «Думал над тем, чтобы поменять Родригеша в перерыве»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над «АЗ Алкмаар» 2:0 в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов:

— Помните ли вы матч четвертьфинала Лиги чемпионов в 1999-м году «Динамо» — «Реал», когда наша команда тоже выдала очень тяжелый первый тайм, а потом выиграла вторую половину встречи со счетом 2:0?

— Это были совсем другие времена. У «Динамо» тогда была очень сильная команда, одна из лучших в Европе. Мы же сейчас только создаем команду, мы в поисках своего пути, и нам на это еще нужно какое-то время.

Сегодня с двух сторон была предельно тактическая игра. Не забывайте, что АЗ вот такими длинными передачами фактически выиграл чемпионат Нидерландов. Эта команда завлекает соперника и играет им за спину. АЗ всегда показывает такой агрессивный футбол.

Но сегодня мы очень эффективно нивелировали эти сильные стороны соперника, перекрыли зоны за спинами наших защитников, в которые играл АЗ. В первом тайме, по большому счету, соперник ничего у наших ворот не создал.

В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение: во втором тайме гости пойдут в атаку большими силами, и у нас появятся зоны в контратаках. Так и случилось.

Благодарен ребятам за выполнение всех тактических подсказок, за сумасшедшую самоотдачу, за терпение и за этот результат!

— Как оцените игру Забарного? И кого вы хотели бы получить в соперники в следующем раунде — «Гент» или «Рапид»?

— Мы сейчас думаем о следующем матче, а не о том, кого мы получим в соперники. Если не связываешь победы, работа теряет смысл.

Что касается первого вопроса, то Забарный очень хорошо сегодня сыграл. Я доверяю молодым ребятам. Это нормально, что они создают конкуренцию более опытным футболистам. Нельзя не отметить и Миколенко, который сегодня играл не на своей позиции, но тоже проявил себя очень хорошо. Впрочем, было бы несправедливо, если бы я похвалил только этих двоих футболистов, ведь вся команда сыграла супер!

— Что скажете об игре Родригеса?

— Я думал над тем, чтобы поменять его в перерыве матча, но всё-таки поверил в него, и он это доверие оправдал сполна!