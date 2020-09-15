Динамо – АЗ Алкмаар – 2:0. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 15 сентября, проходит матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 20:00 вышли киевское «Динамо» и АЗ «Алкмаар» из Нидерландов.
Противостояние состоит из одного матча. Игра проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Жерсон Родригеш, 49 мин.
ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 86 мин.
Лучшие моменты матча Динамо Киев - АЗ Алкмар
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua
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Зато свой момент использовал безукоризненно. Оправдал доверие деда Мирчи.)
В кои то времена Коленька оказался в нужном месте. И его Мирча не зря поставил.
Далi буде?
Хотелось бы.
а Бузу (за две перекладины) я даже рифмы не нахозу.
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