Динамо Киев
2:0
АЗ Алкмар
15.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – АЗ Алкмаар – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 22:23
  • 14414 просмотров
  • 11 комментариев
Динамо – АЗ Алкмаар – 2:0. Видео голов и обзор матча
© УЕФА. НСК Олимпийский

Во вторник, 15 сентября, проходит  матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 20:00 вышли киевское «Динамо» и АЗ «Алкмаар» из Нидерландов.

Противостояние состоит из одного матча. Игра проходит в Киеве на НСК «Олимпийский». 

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Жерсон Родригеш, 49 мин.

ГОЛ! 2:0. Николай Шапаренко, 86 мин.

 
Лучшие моменты матча Динамо Киев - АЗ Алкмар
86' ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
49' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
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Источник — Sport.ua

(20 голосов)

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Комментарии
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 15.09.2020 22:54
    0
    janu0320, 15.09.2020 21:55
    но а вообще класс Луческу даёт знать, при михасе Родригеш был никем, а теперь ключевой игрок основы.
    А Шапаренко? !
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 22:25
    -1
    Жерсон паршиво боролся за мяч.
    Зато свой момент использовал безукоризненно. Оправдал доверие деда Мирчи.)
    В кои то времена Коленька оказался в нужном месте. И его Мирча не зря поставил.
    Далi буде?
    Хотелось бы.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 15.09.2020 22:13
    +5
    А голы - результат любимого занятия Динамо в последнее время - подстерегать ошибки соперника... Ну, это тоже надо уметь, так что молодцы.
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 15.09.2020 22:13
    -3
    Бизотта (за скидку на голову Шапаренко) это шотта,
    а Бузу (за две перекладины) я даже рифмы не нахозу.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 15.09.2020 22:12
    0
    Хорошо, что смотрел другую трансляцию этого матча, без этого комментатора... - смог нормально посмотреть до конца. Ибо иначе - не хватило бы нервов выдержать эти вопли.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 15.09.2020 22:10
    0
    Боже! Ну что ж так пронзительно кричит комментатор на Плюсах! Он же не на трибуне...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 15.09.2020 22:08
    +9
    Луческу молодец, видна структура игры, при прежних тренерах чтобы динамо вышло в контратаку 4-мя футболистами нужно было чтобы рак на горе свиснул...
    Ссылка
    Andriy Chernenko
    online
      Andriy Chernenko, 15.09.2020 22:05
    +9
    Вітання Динамо! Як на мене то ця перемога імені Луческу, переграли АЗ тактично. Чекаємо гімн ЛЧ на Олімпійському!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 21:56
    +7
    в кои-то веки суркис что-то умное сделал
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 21:55
    +4
    но а вообще класс Луческу даёт знать, при михасе Родригеш был никем, а теперь ключевой игрок основы.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 21:54
    -13
    ну победили и победили, дождались ковида и одноматчевого противостояния на своём поле, вытерпили, дождались, молодцы но с Гентов будет двухматчевое противостояние.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 15.09.2020 22:08
    +9
    Луческу молодец, видна структура игры, при прежних тренерах чтобы динамо вышло в контратаку 4-мя футболистами нужно было чтобы рак на горе свиснул...
    Ссылка
    Andriy Chernenko
    online
      Andriy Chernenko, 15.09.2020 22:05
    +9
    Вітання Динамо! Як на мене то ця перемога імені Луческу, переграли АЗ тактично. Чекаємо гімн ЛЧ на Олімпійському!
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 21:56
    +7
    в кои-то веки суркис что-то умное сделал
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 15.09.2020 22:13
    +5
    А голы - результат любимого занятия Динамо в последнее время - подстерегать ошибки соперника... Ну, это тоже надо уметь, так что молодцы.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 15.09.2020 21:55
    +4
    но а вообще класс Луческу даёт знать, при михасе Родригеш был никем, а теперь ключевой игрок основы.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 15.09.2020 22:54
    0
    janu0320, 15.09.2020 21:55
    но а вообще класс Луческу даёт знать, при михасе Родригеш был никем, а теперь ключевой игрок основы.
    А Шапаренко? !
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 15.09.2020 22:12
    0
    Хорошо, что смотрел другую трансляцию этого матча, без этого комментатора... - смог нормально посмотреть до конца. Ибо иначе - не хватило бы нервов выдержать эти вопли.
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 15.09.2020 22:10
    0
    Боже! Ну что ж так пронзительно кричит комментатор на Плюсах! Он же не на трибуне...
    Ссылка
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