Динамо – АЗ Алкмаар. Забарный и Супряга в основе, Цыганкова нет и в запасе

В 20:00 начнется матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

  • 15.09.2020 18:55
  • 8039 просмотров
  • 46 комментариев
Динамо – АЗ Алкмаар. Забарный и Супряга в основе, Цыганкова нет и в запасе
© УЕФА

Во вторник, 15 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 20:00 выйдут киевское «Динамо» и АЗ «Алкмаар» из Нидерландов.

Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». 

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Супряга, Де Пена.

Запас: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Сирота.

«АЗ Алкмаар»: Бизот, Вейндал, Коопмейнерс, Влаар, Свенссон, Класи, Мидтше, де Вит, Стенгс, Боаду, Гвюдмюндссон.

Запас: Верхюлст, Хацидиакос, Идрисси, Дрейф, Лечерт, Рейндерс, Сугавара.

«Динамо» выходит на матч с той четверкой защитников, которая провела большую часть матча с «Десной» в пятницу: с правшой Караваевым на левом фланге, а также крайним защитником Миколенко и 18-летним дебютантом еврокубков Забарным в центре. Только Кендзера на правом фланге выглядит привычно.

Нет даже в запасе Цыганкова, который играл в основе против «Десны», но пропустил вчерашнюю тренировку. Вместо него на правом фланге – Родригеш. На замене пока не набравший форму Вербич.

Отметим выход с первых минут 20-летнего нападающего Супряги. У Луческу он всегда играет в основе, но тренер мог бросить в бой более опытного Франа Соля, поигравшего в чемпионате Нидерландов за «Виллем II».

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Источник — УЕФА

(19 голосов)

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Комментарии
    Alex32
      Alex32, 15.09.2020 19:51
    0
    1:0 Динамо вимучает победу!!!
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 15.09.2020 19:50
    0
    Лишь бы Забарный не перегорел
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 15.09.2020 19:49
    -1
    8 українців у стартовому складі. Відчуваю, що буде пенальті в наші ворота і куча жовтих, можливо вилучення сідорчука і родрігеша, як не замінять в перерві
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 15.09.2020 19:49
    +1
    Караваев конечно самое глупое звено. Он просто не мыслит, по шаблону делает проход-навес проход-навес. Чем-то напоминает Бадра.
    Страшно за Кенжору, он частенько тупо не успевает.
    В остальном состав неплохой.
    Пора уже даже по теории вероятности наконец-то не отсосать, простите.
    Удачи Киев, верните гимн ЛЧ в город.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 15.09.2020 19:46
    -2
    Андрей Овчаренко, 15.09.2020 19:45
    Твоя Шахта кстати в свое время оба матча АЗ слила 3:1 и 2:1 без всяких дождей
    сейчас этот аутист это забудет
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.09.2020 19:45
    +3
    ZAKARPATFAN, 15.09.2020 19:28
    Дождь показал, а не мистер. Кроме того раз в год и палка что-то показывает
    Твоя Шахта кстати в свое время оба матча АЗ слила 3:1 и 2:1 без всяких дождей
    Ссылка
    zahar12
    online
      zahar12, 15.09.2020 19:44
    -6
    должно сильно повезти. Пучьше голандов в раздевалке закрыть))
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 15.09.2020 19:41
    +4
    Динамо! Вперед к победе! С Луческу можно победить! Это не Михайличенко.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.09.2020 19:41
    +3
    Мирча давай выводи киевлян дальше давно им Пора в лч то Палкин позвонитт и поедишь домой
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 15.09.2020 19:40
    +1
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:35
    Ни разу не видел лица Янга, но мне кажется оно нормальное.
    https://sport.ua/news/470880-devushka-dnya-ocharovatelnaya-vedushchaya-zher
    ebyevki-kubka-ukrainy
    специально для тебя последний верхний пост - подрочи на это "пропитое" нормальное лицо
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 15.09.2020 19:40
    +1
    Жлобство Суркиса может выйти боком, еще месяц назад нужно было купить под ЛЧ хорошего центрального защитника. Предчувствие такое что защита сегодня начудит. Будем надеяться на хорошую реализацию моментов. Динамо удачи.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 19:37
    +3
    Шапаренко с верёвочкой
    Караваев... когда уже обрадует опять?
    Жерсон. Не забьёт - пнх!
    Сидорчук. Ну влупи как куму из Шахтёра!
    Вербич - джокер.
    Надеюсь на лучший матч Бущана.
    Успеха и везения.
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 15.09.2020 19:37
    +2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:35
    Ни разу не видел лица Янга, но мне кажется оно нормальное.
    Спалилось чучело!!!
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 15.09.2020 19:36
    +2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 18:59
    Ну шо, повезёт ли кипрским брёвнам в этот раз? Ничо, главное поезд всегда держать на поле, благо опыт есть, ведь АЗ это топ команда для них, хотя для таких позорников любой ноунейм это топ команда.
    И где таких дебилов берут как ты...
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 15.09.2020 19:35
    0
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:30
    Прыгун, ага, уже боюсь, а ты главное делай чаще фото на фоне ковра.
    А то что ты сделаешь, отброс???
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:35
    -10
    JV, 15.09.2020 19:33
    форевка твое фото на фоне ковра никому не переплюнуть и вообще ты сутками среш на форуме тебе не надоело?
    Ни разу не видел лица Янга, но мне кажется оно нормальное.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 15.09.2020 19:33
    +6
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:30
    Прыгун, ага, уже боюсь, а ты главное делай чаще фото на фоне ковра.
    форевка твое фото на фоне ковра никому не переплюнуть и вообще ты сутками среш на форуме тебе не надоело?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:30
    -3
    Александр Сидорчук, 15.09.2020 19:29
    Уебан вафлеюк ,не боишься такую хрень писать ? Оглядывайся почаще !!!
    Прыгун, ага, уже боюсь, а ты главное делай чаще фото на фоне ковра.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:30
    -6
    ZAKARPATFAN, 15.09.2020 19:28
    Дождь показал, а не мистер. Кроме того раз в год и палка что-то показывает
    Для них это футбол мирового уровня, ты чего.
    Ссылка
    Александр Сидорчук
    online
      Александр Сидорчук, 15.09.2020 19:29
    -1
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:25
    Ты не нервничай, лучше попрыгай вместе со своей мамой.
    Уебан вафлеюк ,не боишься такую хрень писать ? Оглядывайся почаще !!!
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 15.09.2020 19:08
    +9
    vasya_sachko, 15.09.2020 19:04
    Что-то мне кажется, что в центре будет играть не мыкола, а Томаш, но главное то, что все здравомыслящие украинские фаны сегодня за лучшую команду Украины
    кто лучший субъективно, но в Еврокубках всегда нужно болеть за украинские клубы.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 15.09.2020 19:33
    +6
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:30
    Прыгун, ага, уже боюсь, а ты главное делай чаще фото на фоне ковра.
    форевка твое фото на фоне ковра никому не переплюнуть и вообще ты сутками среш на форуме тебе не надоело?
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 15.09.2020 19:41
    +4
    Динамо! Вперед к победе! С Луческу можно победить! Это не Михайличенко.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.09.2020 18:57
    +4
    О, там Идрисси нет, уже легче.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.09.2020 19:45
    +3
    ZAKARPATFAN, 15.09.2020 19:28
    Дождь показал, а не мистер. Кроме того раз в год и палка что-то показывает
    Твоя Шахта кстати в свое время оба матча АЗ слила 3:1 и 2:1 без всяких дождей
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 15.09.2020 19:41
    +3
    Мирча давай выводи киевлян дальше давно им Пора в лч то Палкин позвонитт и поедишь домой
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 15.09.2020 19:37
    +3
    Шапаренко с верёвочкой
    Караваев... когда уже обрадует опять?
    Жерсон. Не забьёт - пнх!
    Сидорчук. Ну влупи как куму из Шахтёра!
    Вербич - джокер.
    Надеюсь на лучший матч Бущана.
    Успеха и везения.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
      Vbolivalnyk-Peter, 15.09.2020 19:22
    +3
    Якось стрьомно за центр захисту....
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.09.2020 19:21
    +3
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 18:59
    Ну шо, повезёт ли кипрским брёвнам в этот раз? Ничо, главное поезд всегда держать на поле, благо опыт есть, ведь АЗ это топ команда для них, хотя для таких позорников любой ноунейм это топ команда.
    О , главный говномёт спорт юа из канализации вылез ! Как твоё разжижение мозга , благополучно ?
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 15.09.2020 19:37
    +2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:35
    Ни разу не видел лица Янга, но мне кажется оно нормальное.
    Спалилось чучело!!!
    Ссылка
    Вова Писаренко
      Вова Писаренко, 15.09.2020 19:36
    +2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 18:59
    Ну шо, повезёт ли кипрским брёвнам в этот раз? Ничо, главное поезд всегда держать на поле, благо опыт есть, ведь АЗ это топ команда для них, хотя для таких позорников любой ноунейм это топ команда.
    И где таких дебилов берут как ты...
    Ссылка
    Андрей Мадайский
      Андрей Мадайский, 15.09.2020 19:23
    +2
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:09
    А ты перед тем как это написать попрыгал?
    ЧМО!!! Тебя мама родила поприкалываться, а ты взял и выжил ПОТЕРЯЙСЯ!!!!
    Ссылка
    Александр Клименко
    online
      Александр Клименко, 15.09.2020 19:07
    +2
    Что с Цитаишвили?
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 15.09.2020 19:49
    +1
    Караваев конечно самое глупое звено. Он просто не мыслит, по шаблону делает проход-навес проход-навес. Чем-то напоминает Бадра.
    Страшно за Кенжору, он частенько тупо не успевает.
    В остальном состав неплохой.
    Пора уже даже по теории вероятности наконец-то не отсосать, простите.
    Удачи Киев, верните гимн ЛЧ в город.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 15.09.2020 19:40
    +1
    Олег Тимофеюк, 15.09.2020 19:35
    Ни разу не видел лица Янга, но мне кажется оно нормальное.
    https://sport.ua/news/470880-devushka-dnya-ocharovatelnaya-vedushchaya-zher
    ebyevki-kubka-ukrainy
    специально для тебя последний верхний пост - подрочи на это "пропитое" нормальное лицо
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 15.09.2020 19:40
    +1
    Жлобство Суркиса может выйти боком, еще месяц назад нужно было купить под ЛЧ хорошего центрального защитника. Предчувствие такое что защита сегодня начудит. Будем надеяться на хорошую реализацию моментов. Динамо удачи.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.09.2020 19:29
    +1
    Цыганков заипал мля! Кто этого стеклянного купит?
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 15.09.2020 19:25
    +1
    Я сегодня за Динамо! Но лучше им не проигрывать
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 15.09.2020 19:16
    +1
    grig, 15.09.2020 19:13
    Бурда, Шабанов, Попов, Тымчик, Цыганков, Шепелев, Цитаишвили, Русин. Это те кого у нас нет. Миколенко, Буяльский - после травм.
    Мистер уже показал на Шахте, что он может играть практически любым составом.
    Ссылка
    vasya_sachko
      vasya_sachko, 15.09.2020 19:04
    +1
    Что-то мне кажется, что в центре будет играть не мыкола, а Томаш, но главное то, что все здравомыслящие украинские фаны сегодня за лучшую команду Украины
    Ссылка
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