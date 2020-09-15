Динамо – АЗ Алкмаар. Забарный и Супряга в основе, Цыганкова нет и в запасе

Во вторник, 15 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
На поле в 20:00 выйдут киевское «Динамо» и АЗ «Алкмаар» из Нидерландов.
Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Супряга, Де Пена.
Запас: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Сирота.
«АЗ Алкмаар»: Бизот, Вейндал, Коопмейнерс, Влаар, Свенссон, Класи, Мидтше, де Вит, Стенгс, Боаду, Гвюдмюндссон.
Запас: Верхюлст, Хацидиакос, Идрисси, Дрейф, Лечерт, Рейндерс, Сугавара.
«Динамо» выходит на матч с той четверкой защитников, которая провела большую часть матча с «Десной» в пятницу: с правшой Караваевым на левом фланге, а также крайним защитником Миколенко и 18-летним дебютантом еврокубков Забарным в центре. Только Кендзера на правом фланге выглядит привычно.
Нет даже в запасе Цыганкова, который играл в основе против «Десны», но пропустил вчерашнюю тренировку. Вместо него на правом фланге – Родригеш. На замене пока не набравший форму Вербич.
Отметим выход с первых минут 20-летнего нападающего Супряги. У Луческу он всегда играет в основе, но тренер мог бросить в бой более опытного Франа Соля, поигравшего в чемпионате Нидерландов за «Виллем II».
Источник — УЕФА
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Страшно за Кенжору, он частенько тупо не успевает.
В остальном состав неплохой.
Пора уже даже по теории вероятности наконец-то не отсосать, простите.
Удачи Киев, верните гимн ЛЧ в город.
ebyevki-kubka-ukrainy
специально для тебя последний верхний пост - подрочи на это "пропитое" нормальное лицо
Караваев... когда уже обрадует опять?
Жерсон. Не забьёт - пнх!
Сидорчук. Ну влупи как куму из Шахтёра!
Вербич - джокер.
Надеюсь на лучший матч Бущана.
Успеха и везения.
Караваев... когда уже обрадует опять?
Жерсон. Не забьёт - пнх!
Сидорчук. Ну влупи как куму из Шахтёра!
Вербич - джокер.
Надеюсь на лучший матч Бущана.
Успеха и везения.
Страшно за Кенжору, он частенько тупо не успевает.
В остальном состав неплохой.
Пора уже даже по теории вероятности наконец-то не отсосать, простите.
Удачи Киев, верните гимн ЛЧ в город.
ebyevki-kubka-ukrainy
специально для тебя последний верхний пост - подрочи на это "пропитое" нормальное лицо
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