Динамо – АЗ Алкмаар. Забарный и Супряга в основе, Цыганкова нет и в запасе

Во вторник, 15 сентября, пройдет матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

На поле в 20:00 выйдут киевское «Динамо» и АЗ «Алкмаар» из Нидерландов.

Противостояние состоит из одного матча. Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Буяльский, Сидорчук, Шапаренко, Родригеш, Супряга, Де Пена.

Запас: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Леднев, Андриевский, Сирота.

«АЗ Алкмаар»: Бизот, Вейндал, Коопмейнерс, Влаар, Свенссон, Класи, Мидтше, де Вит, Стенгс, Боаду, Гвюдмюндссон.

Запас: Верхюлст, Хацидиакос, Идрисси, Дрейф, Лечерт, Рейндерс, Сугавара.

«Динамо» выходит на матч с той четверкой защитников, которая провела большую часть матча с «Десной» в пятницу: с правшой Караваевым на левом фланге, а также крайним защитником Миколенко и 18-летним дебютантом еврокубков Забарным в центре. Только Кендзера на правом фланге выглядит привычно.

Нет даже в запасе Цыганкова, который играл в основе против «Десны», но пропустил вчерашнюю тренировку. Вместо него на правом фланге – Родригеш. На замене пока не набравший форму Вербич.

Отметим выход с первых минут 20-летнего нападающего Супряги. У Луческу он всегда играет в основе, но тренер мог бросить в бой более опытного Франа Соля, поигравшего в чемпионате Нидерландов за «Виллем II».