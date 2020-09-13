Перед матчем с Динамо АЗ подписал форварда сборной Швеции

Голландский клуб «АЗ» объявил о подписании контракта с форвардом Йеспером Карлссоном. 22-летний нападающий перебрался в Нидерланды из шведского «Эльфсборга». С «АЗ» швед подписал контракт до середины 2025 года.

Карлссон является воспитанником академии «Фалькенберга» и дебютировал в чемпионате Швеции в 2016 году. Год спустя он перешел в «Эльфсборг», где в 2019 году забил восемь голов. В текущем чемпионате Швеции он забил девять голов и сделал четыре результативные передачи в восемнадцати матчах.

В январе 2020 года Карлссон дебютировал в составе национальной сборной Швеции.