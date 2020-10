ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал за 50 млн евро купил у Атлетико Томаса Партея

Лондонский «Арсенал» объявил о трансфере хавбека «Атлетико» Томаса Партея.

«Канониры» активировали клаусулу ганского футболиста. За 27-летнего полузащитника «Арсенал» заплатил 50 миллионов евро.

Партей — воспитанник ганской «Одометы». В «Атлетико» он перешел в 2011 году. В сезоне-2019/20 футболист провел за «матрасников» 46 матчей, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Отметим, что «Арсенал» отправил своего хавбека Лукаса Торрейру в «Атлетико».

🔏 @Thomaspartey22 has joined us from Atletico Madrid on a long-term contract#NoThomasNoPartey