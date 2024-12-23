«Сошлись звезды». Твердохлеб прокомментировал дебют Калюжного в сборной

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал вызов в сборную Украины опорника «Александрии» Ивана Калюжного:

– Ивана Калюжного тоже взяли в последний момент и на основе удачного старта в нынешнем сезоне. Получилось неплохо.

– В случае Ивана сошлись звезды. Многие игроки на его позиции выпали из-за травм. Будь все здоровы, Калюжный своего шанса, возможно, еще ждал бы. Но шанс выпал уже сейчас и Иван им воспользовался, показал свой уровень. Он заслужил то, что уже достиг. Своим трудом.

В текущем сезоне Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 ассист. В сборной провел 4 матча, результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось о том, что Егор Твердохлеб прокомментировал период игры в академии «Динамо».