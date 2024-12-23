«Зачем держать детские обиды?» Твердохлеб – про академию Динамо

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о своей игре в академии киевского «Динамо»:

– Занятия футболом на более серьезном уровне вы начинали в академии киевского «Динамо». Как туда попали?

– Выступать за киевское «Динамо» было мечтой детства. Сколько себя помню, с папой и старшим братом постоянно ездили в Киев на матчи «Динамо» на стадион имени Лобановского и на НСК «Олимпийский». Когда тренировался в фастовском «Олимпе», у нас был специалист, работавший в структуре «Динамо». Он предложил мне поехать на просмотр. На тот момент я тренировался полгода в «Чайке». Когда отправился в Киев и подошел, даже не поверил, что мне это удалось. Хотя тренироваться в школе «Динамо» было непросто. Из-за того, что ежедневно добирался в Киев из своего поселка полтора-два часа в одну сторону. А ведь надо было еще и в школе учиться. Иногда, чтобы успеть на тренировку, вынужден был пропускать уроки. За эти полтора года от такого графика уставал. Может, еще и потому, что был несформирован, не привык к таким испытаниям. Впрочем, не жалею, что это прошел. Эти трудности меня закалили. Приходилось каждый день проявлять характер.

– Почему не задержались в динамовской школе?

– Трудный вопрос. Сначала я тренировался под руководством Юрия Еськина. Затем из двух команд 2000 года рождения сделали одну. Тренер тоже сменился. Мне скоро пришлось уйти. Все получилось банально: после одной из тренировок нам сказали остаться и объявили, кто уходит из команды. Целый список из девяти или десяти ребят. Для меня это был огромный удар. Ехал с папой в машине домой и не мог успокоиться. Не мог поверить, что меня выгнали. И не знал, что делать дальше. Даже думал заканчивать с футболом. Такое тоже было, хотя мне было всего 13. Позже похожие мысли закрадывались еще несколько раз, но помогли мама с папой. Приехал домой, начали совещаться, что делать. Решил, что буду доказывать, что могу и способен. Сразу позвонил по телефону тренеру «Чайки», сообщил, что меня выгнали из «Динамо». Тренер меня поддержал, сказал, чтобы возвращался, что на меня рассчитывают. Вообще, тогда меня команда поддержала. Благодарен за это ребятам и тренеру.

– После этой истории осталась какая-то обида? Может, воспринимаете «Динамо», как особый раздражитель?

– Нет. Я ведь ребенком был. Зачем держать детские обиды? Тем более, что трудностей в моей карьере хватало и дальше. Скажем, когда выступал среди любителей за вышгородскую «Чайку». Эту команду для того и создали, чтобы ребята, не устроившиеся в профессиональном футболе, могли еще год тренироваться и играть и, возможно, проявить себя перед представителями одного из клубов. В конце сезона команду действительно расформировали. Я поехал на просмотр в луганскую «Зарю» U19. Был месяц на просмотре. Меня уверяли, что подхожу и, соответственно, должен оставаться. После месяца сборов действительно дело дошло до подписания контракта. Казалось, остались формальности, но за пять дней до старта чемпионата мне говорят: «Ты не подходишь. Контракта не будет».

Ранее сообщалось о том, что Егор Твердохлеб назвал причині своей результативности.