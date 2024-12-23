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  4. «Есть доля фарта». Твердохлеб прокомментировал свою результативность
Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 13:01 |
164
2

«Есть доля фарта». Твердохлеб прокомментировал свою результативность

Егор Твердохлеб считает, что в его показателях результативности есть доля везения

23 декабря 2024, 13:01 |
164
2
«Есть доля фарта». Твердохлеб прокомментировал свою результативность
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о причинах своей отличной результативности в последних матчах УПЛ:

– Егор, в последнее время вы набрали сумасшедшую форму. Есть объяснение, почему именно сейчас?
– Думаю, так случилось. Просто если человек работает, выкладывается на тренировках, дорабатывает дополнительно, Бог рано или поздно отблагодарит. Был в этом уверен даже тогда, когда играл мало или не играл вообще. Труд и вера в собственные силы – это самое главное. В том, что в конце года начал много забивать, есть доля фарта. Но везет тому, кто этого заслуживает.

В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Егор Твердохлеб прокомментировал свой возможный вызов в сборную Украины.

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Егор Твердохлеб чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 2
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Перець
все просто знайшов свою команду
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pricolist
Це добре, що у нас з'явився результативний півзахисник, головне не зупинятись і працювати
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