«Есть доля фарта». Твердохлеб прокомментировал свою результативность

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о причинах своей отличной результативности в последних матчах УПЛ:

– Егор, в последнее время вы набрали сумасшедшую форму. Есть объяснение, почему именно сейчас?

– Думаю, так случилось. Просто если человек работает, выкладывается на тренировках, дорабатывает дополнительно, Бог рано или поздно отблагодарит. Был в этом уверен даже тогда, когда играл мало или не играл вообще. Труд и вера в собственные силы – это самое главное. В том, что в конце года начал много забивать, есть доля фарта. Но везет тому, кто этого заслуживает.

В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Егор Твердохлеб прокомментировал свой возможный вызов в сборную Украины.