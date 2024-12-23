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Украина. Премьер лига
23 декабря 2024, 12:43 | Обновлено 23 декабря 2024, 12:44
457
0

Лидер Кривбасса признался, почему не заслуживает вызова в сборную Украины

Егор Твердохлеб считает, что для вызова в национальную команду нужна стабильность

23 декабря 2024, 12:43 | Обновлено 23 декабря 2024, 12:44
457
0
Лидер Кривбасса признался, почему не заслуживает вызова в сборную Украины
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Лидер криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб откровенно рассказал, рассчитывает ли он на вызов в национальную сборную Украины. Футболист понимает, что нужна стабильность.

– Но, забивая в каждом матче, подсознательно видимо увидеть свою фамилию в списке Сергея Реброва рассчитывали?

– В футболе самое главное – стабильность. То, что в последнее время мне удается сыграть и забить – хорошо. Но нужно поддерживать этот уровень весной. Тогда можно будет о чем-нибудь говорить. Пока в этом вообще нет смысла. Не считаю, что правильно брать человека в сборную за пять удачных матчей.

В сезоне 2024/25 Егор Твердохлеб провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что родной брат кандидата в национальную сборную Украины воюет с рф на фронте.

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Егор Твердохлеб Сергей Ребров Кривбасс Кривой Рог сборная Украины по футболу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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