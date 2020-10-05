ОФИЦИАЛЬНО. Смоллинг перешел из МЮ в Рому с полноценным контрактом

По оценкам экспертов, сумма трансфера составляет 15 миллионов евро

  • 05.10.2020 23:19
  • 487 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Смоллинг перешел из МЮ в Рому с полноценным контрактом
© ФК Рома. Крис Смоллинг

Защитник Крис Смоллинг официально перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому».

Пресс-служба римского клуба сообщила, что контракт со Смоллингом рассчитан до 2023 года. По оценкам экспертов, сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.

Смоллинг выступал за «Рому» в прошлом сезоне на правах аренды (30 матчей, 3 гола в Серии A). В «Манчестере» Смоллинг отыграл 10 лет, выиграв 2 титула чемпиона АПЛ.

См. также: Последний день трансферного окна

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рома

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности