ОФИЦИАЛЬНО. Смоллинг перешел из МЮ в Рому с полноценным контрактом

Защитник Крис Смоллинг официально перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому».
Пресс-служба римского клуба сообщила, что контракт со Смоллингом рассчитан до 2023 года. По оценкам экспертов, сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.
Смоллинг выступал за «Рому» в прошлом сезоне на правах аренды (30 матчей, 3 гола в Серии A). В «Манчестере» Смоллинг отыграл 10 лет, выиграв 2 титула чемпиона АПЛ.
См. также: Последний день трансферного окна
After 10 years of service at Old Trafford, @ChrisSmalling has left #MUFC to join Roma on a permanent deal.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Thank you and good luck in Italy, Chris ❤️
🟥🟧🟨 Daje @ChrisSmalling! 🟨🟧🟥#ASRoma pic.twitter.com/WMsJYYvxYO— AS Roma (@OfficialASRoma) October 5, 2020
Источник — ФК Рома
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.