ОФИЦИАЛЬНО. Смоллинг перешел из МЮ в Рому с полноценным контрактом

Защитник Крис Смоллинг официально перешел из английского «Манчестер Юнайтед» в итальянскую «Рому».

Пресс-служба римского клуба сообщила, что контракт со Смоллингом рассчитан до 2023 года. По оценкам экспертов, сумма трансфера составляет 15 миллионов евро.

Смоллинг выступал за «Рому» в прошлом сезоне на правах аренды (30 матчей, 3 гола в Серии A). В «Манчестере» Смоллинг отыграл 10 лет, выиграв 2 титула чемпиона АПЛ.

After 10 years of service at Old Trafford, @ChrisSmalling has left #MUFC to join Roma on a permanent deal.



Thank you and good luck in Italy, Chris ❤️