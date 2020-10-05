Экс-форвард сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины

Примечательно, что ранее в прессе сообщалось о желании «Динамо» подписать неназванного бразильца

  • 05.10.2020 21:05
  • 2823 просмотра
  • 5 комментариев
Экс-форвард сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины
© Instagram. Алешандре Пато

Бывший форвард «Милана», «Челси», «Вильярреала» и ряда бразильских команд, а также сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины.

Отечественный клуб, который заинтересован в сотрудничестве с 31-летним бразильцем не раскрывается.

Также источник отмечает, что у Пато есть варианты из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии.

В настоящий момент Алешандре Пато пребывает в статусе свободного агента, который получил после ухода из «Сан-Паулу», где провел последние полтора года.

Эти слухи тем более интересны на фоне недавней информации о якобы готовности «Динамо» в ближайшее время подписать неназванного бразильского форварда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sqenf Foot

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 21:23
    0
    Метал..
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.10.2020 21:23
    0
    Forever_young_12, 05.10.2020 21:15
    Игрок талантливый. Не думаю, что он пойдёт в ЛГБТ помойку. А вот в Шахту под лигу Чемпионов вполне возможно.
    В ЛГБТ помойку ржавую Шл.юхту он точно не пойдет
    Ссылка
    Yura Юрий
    online
      Yura Юрий, 05.10.2020 21:16
    -2
    Колос?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 05.10.2020 21:15
    -8
    Игрок талантливый. Не думаю, что он пойдёт в ЛГБТ помойку. А вот в Шахту под лигу Чемпионов вполне возможно.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 05.10.2020 21:10
    -5
    Ну свободного агента ещё могут
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 05.10.2020 21:23
    0
    Метал..
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 05.10.2020 21:23
    0
    Forever_young_12, 05.10.2020 21:15
    Игрок талантливый. Не думаю, что он пойдёт в ЛГБТ помойку. А вот в Шахту под лигу Чемпионов вполне возможно.
    В ЛГБТ помойку ржавую Шл.юхту он точно не пойдет
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности