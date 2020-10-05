Экс-форвард сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины

Бывший форвард «Милана», «Челси», «Вильярреала» и ряда бразильских команд, а также сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины.
Отечественный клуб, который заинтересован в сотрудничестве с 31-летним бразильцем не раскрывается.
Также источник отмечает, что у Пато есть варианты из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии.
💥31-year old striker Alexandre Pato has offers from Spain, Italy, Turkey, Qatar, Arabia and Ukraine.— Sqenf Foot (@SqenfFoot) October 4, 2020
He left from Brazil yesterday. #DeadlineDay pic.twitter.com/e6Z3i7w2R5
В настоящий момент Алешандре Пато пребывает в статусе свободного агента, который получил после ухода из «Сан-Паулу», где провел последние полтора года.
Эти слухи тем более интересны на фоне недавней информации о якобы готовности «Динамо» в ближайшее время подписать неназванного бразильского форварда.
Источник — Sqenf Foot
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