Экс-форвард сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины

Бывший форвард «Милана», «Челси», «Вильярреала» и ряда бразильских команд, а также сборной Бразилии Алешандре Пато получил предложение из Украины.

Отечественный клуб, который заинтересован в сотрудничестве с 31-летним бразильцем не раскрывается.

Также источник отмечает, что у Пато есть варианты из Испании, Италии, Турции, Катара и Саудовской Аравии.

