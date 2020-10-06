Челси отдал Рубена Лофтус-Чика в Фулхэм

Английский хавбек проведет сезон в аренде

  • 06.10.2020 04:22
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Челси отдал Рубена Лофтус-Чика в Фулхэм
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«Фулхэм» объявил о переходе хавбека «Челси» Рубена Лофтус-Чика.

24-летний хавбек будет играть за «дачников» на правах аренды до конца этого сезона.

Также до конца трансферного окна «Фулхэм» усилился двумя защитниками - Тосином Адарабиойо, Йоакимом Андерсеном и нападающим Адемолу Лукманом. 

Ранее «Фулхэм» подписал защитников «Манчестер Сити» и «Лиона».

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Источник — ФК Фулхэм

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