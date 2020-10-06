Челси отдал Рубена Лофтус-Чика в Фулхэм

«Фулхэм» объявил о переходе хавбека «Челси» Рубена Лофтус-Чика.
24-летний хавбек будет играть за «дачников» на правах аренды до конца этого сезона.
Также до конца трансферного окна «Фулхэм» усилился двумя защитниками - Тосином Адарабиойо, Йоакимом Андерсеном и нападающим Адемолу Лукманом.
Ранее «Фулхэм» подписал защитников «Манчестер Сити» и «Лиона».
He’s here and he’s perfect! 🤭#CHEEKY pic.twitter.com/ywgCiCgcob— Fulham Football Club (@FulhamFC) October 5, 2020
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Источник — ФК Фулхэм
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