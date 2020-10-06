ПСЖ подписал хавбека Барселоны Рафинью

ПСЖ объявил о подписании контракта с полузащитником «Барселоны» Рафиньей.
С парижанами он подписал контракт до 30 июня 2023 года. Ранее отмечалось, что за футболиста ПСЖ заплатил 3 млн евро.
В прошлом сезоне Рафинья играл за «Сельту» на правах аренды. В чемпионате Испании он сыграл 29 матчей, забил три мяча.
Напомним, Рафинья является родным братом полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары.
✍️ Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @Rafinha.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020
Le milieu de terrain brésilien s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣3⃣. 🔴🔵
Ранее сообщалось, что ПСЖ собирается подписать Кристиана Эриксена.
Источник — ФК ПСЖ
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