ПСЖ подписал хавбека Барселоны Рафинью

ПСЖ объявил о подписании контракта с полузащитником «Барселоны» Рафиньей.

С парижанами он подписал контракт до 30 июня 2023 года. Ранее отмечалось, что за футболиста ПСЖ заплатил 3 млн евро.

В прошлом сезоне Рафинья играл за «Сельту» на правах аренды. В чемпионате Испании он сыграл 29 матчей, забил три мяча.

Напомним, Рафинья является родным братом полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары.

✍️ Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de @Rafinha.



Le milieu de terrain brésilien s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣3⃣. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 5, 2020

Ранее сообщалось, что ПСЖ собирается подписать Кристиана Эриксена.