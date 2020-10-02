ПСЖ хочет подписать Эриксена, который не нужен Конте

ПСЖ заинтересован в услугах полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена.
Как сообщает итальянская пресса, спортивный директор парижан Леонардо уже общался с агентом датского футболиста.
Отмечается, что «Интер» не хочет продавать Эриксена.
За «Интер» Эриксен провел 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что наставник миланского клуба Антонио Конте не рассчитывает на Эриксена.
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Источник — Football-Italia
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