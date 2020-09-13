Эриксен не нужен Конте

28-летний датский полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен может в ближайшее время покинуть миланский клуб.

Игрой футболиста недоволен главный тренер «Интера» Антонио Конте, который считает хавбека слишком ленивым. Руководство «Интера» согласно поддержать Конте, но у миланского клуба пока нет конкретных предложение относительно покупки игрока.

Эриксен перешел в «Интер» из лондонского «Тоттенхэма» в минувшем январе за €20 миллионов. Всего за «Интер» Кристиан провел 26 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Текущий контракт Эриксена с «Интером» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €60 миллионов.