Динамо подтвердило аренду Кадири в российский клуб

Киевское «Динамо» сообщило о том, что достигло договоренности с тульским «Арсеналом» об аренде полузащитника Мохаммеда Кадири.
До конца сезона 2020/2021 ганский футболист будет выступать за «Арсенал» на правах аренды.
Напомним, что Мохаммед Кадири присоединился к киевскому «Динамо» 3 июня 2019 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах за «бело-синих».
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Источник — ФК Динамо Киев
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