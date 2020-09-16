Динамо подтвердило аренду Кадири в российский клуб

До конца сезона 2020/2021 ганский футболист будет выступать за «Арсенал» из Тулы

  • 16.09.2020 19:28
  • 1203 просмотра
  • 1 комментарий
Динамо подтвердило аренду Кадири в российский клуб
© ФК Динамо Киев. Мохаммед Кадири

Киевское «Динамо» сообщило о том, что достигло договоренности с тульским «Арсеналом» об аренде полузащитника Мохаммеда Кадири.
 
До конца сезона 2020/2021 ганский футболист будет выступать за «Арсенал» на правах аренды.
 
Напомним, что Мохаммед Кадири присоединился к киевскому «Динамо» 3 июня 2019 года. В прошлом сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах за «бело-синих».

Читайте также: Суркис хочет вернуть Драговича в Динамо

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 16.09.2020 19:57
    0
    А можно им ещё пару-тройку бездарей арендовать?)
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 16.09.2020 19:57
    0
    А можно им ещё пару-тройку бездарей арендовать?)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности