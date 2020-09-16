Суркис хочет вернуть Драговича в Динамо

Босс киевского клуба готов удовлетворить трансферные требования «Байера»

  • 16.09.2020 18:07
  • 3865 просмотров
  • 2 комментария
Суркис хочет вернуть Драговича в Динамо
© Instagram. Александар Драгович

Президент «Динамо» Игорь Суркис хочет вернуть в команду центрального защитника Александара Драговича, который выступал в Киеве в период с 2013 по 2016 годы и помог «бело-синим» выиграть два титула чемпиона Украины.

Последние несколько недель Суркис плотно изучал вопрос возвращения Драговича, и оно кажется боссу «Динамо» вполне возможным.

Дело в том, что контракт Драговича, который ныне выступает за «Байер», действует до лета 2021 года, но в Леверкузене на футболиста ставку делать не планируют.

Сообщается, что Суркис готов удовлетворить трансферные требования руководства «Байера», и ждет ответа от самого Драговича. В то же время, как отмечает источник, для австрийца возвращение в Киев является непростым решением, что вызвано в основном личными причинами.

Президент «Динамо» твердо убежден, что Драгович поможет Мирче Луческу вернуть «Динамо» на ведущие роли в украинском футболе, и свергнуть с трона «Шахтер», который выиграл четыре последних чемпионства в УПЛ.

Напомним, Александар Драгович перешел из «Динамо» в «Байер» летом 2016 года за 21 миллион евро. Ныне стоимость австрийца оценивается в 5,2 миллиона евро, а в минувшем сезоне защитник провел в чемпионате Германии только 15 матчей.

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Источник — Peter Linden Live

(21 голос)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 18:15
    +10
    о, один гей вже відписався, чекаєм інших
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    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.09.2020 18:13
    -18
    Динамо - это ПРИЮТ для бездомных футбольных животных и футбольного шлака
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    viktor112007
    online
      viktor112007, 16.09.2020 18:15
    +10
    о, один гей вже відписався, чекаєм інших
    Ссылка
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