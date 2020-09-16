Суркис хочет вернуть Драговича в Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис хочет вернуть в команду центрального защитника Александара Драговича, который выступал в Киеве в период с 2013 по 2016 годы и помог «бело-синим» выиграть два титула чемпиона Украины.

Последние несколько недель Суркис плотно изучал вопрос возвращения Драговича, и оно кажется боссу «Динамо» вполне возможным.

Дело в том, что контракт Драговича, который ныне выступает за «Байер», действует до лета 2021 года, но в Леверкузене на футболиста ставку делать не планируют.

Сообщается, что Суркис готов удовлетворить трансферные требования руководства «Байера», и ждет ответа от самого Драговича. В то же время, как отмечает источник, для австрийца возвращение в Киев является непростым решением, что вызвано в основном личными причинами.

Президент «Динамо» твердо убежден, что Драгович поможет Мирче Луческу вернуть «Динамо» на ведущие роли в украинском футболе, и свергнуть с трона «Шахтер», который выиграл четыре последних чемпионства в УПЛ.

Напомним, Александар Драгович перешел из «Динамо» в «Байер» летом 2016 года за 21 миллион евро. Ныне стоимость австрийца оценивается в 5,2 миллиона евро, а в минувшем сезоне защитник провел в чемпионате Германии только 15 матчей.