Полузащитник киевского Динамо ушел в аренду в российский клуб

Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков на правах аренды продолжит карьеру в российском клубе «Уфа».



Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона 2020/2021.



Напомним, что прошлый сезон Алибеков провел на правах аренды в чешском «Словане», сыграв 13 матчей (8 в стартовом составе), а в этом сезоне футболист успел попасть в заявку первой команды на матч чемпионата Украины против ФК «Львов».

Добавим, что «Уфа» выступает в элитном первенстве России, в новом сезоне набрала всего 5 очков в восьми стартовых турах.

Ранее «Динамо» отдало в аренду в тульский «Арсенал» Мохаммеда Кадири.