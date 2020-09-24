Полузащитник киевского Динамо ушел в аренду в российский клуб

Ахмед Алибеков продолжит карьеру в «Уфе»

  • 24.09.2020 12:24
  • 4639 просмотров
  • 13 комментариев
Полузащитник киевского Динамо ушел в аренду в российский клуб
© ФК Динамо Киев. Ахмед Алибеков

Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков на правах аренды продолжит карьеру в российском клубе «Уфа».
 
Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона 2020/2021.
 
Напомним, что прошлый сезон Алибеков провел на правах аренды в чешском «Словане», сыграв 13 матчей (8 в стартовом составе), а в этом сезоне футболист успел попасть в заявку первой команды на матч чемпионата Украины против ФК «Львов».

Добавим, что «Уфа» выступает в элитном первенстве России, в новом сезоне набрала всего 5 очков в восьми стартовых турах.

Ранее «Динамо» отдало в аренду в тульский «Арсенал» Мохаммеда Кадири.

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Источник — ФК Динамо Киев

(12 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 24.09.2020 13:55
    0
    Александр Шевченко, 24.09.2020 13:04
    мразь, хотя с такой фамилией оно и не удивительно. В Украину чмырье можешь не возвращаться.
    какой-то ты страшный, прочитав твой коммент я прям почуствовал страх, почествовал себя Алибековым
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 24.09.2020 13:45
    +2
    Trasher311987, 24.09.2020 13:11
    Он дагестанец.
    У него родственники там это объясняет
    У пол Украины родственники в россии и что теперь? Забыть про войну?
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 24.09.2020 13:24
    -2
    Trasher311987, 24.09.2020 13:11
    Он дагестанец.
    У него родственники там это объясняет
    А то что отец Ракицкого давно в Питере - не обьясняет ничего?))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 24.09.2020 13:22
    -2
    По стопам Зинченко. Молодец.)
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    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 24.09.2020 13:20
    0
    Вот этого ещё не хватало может Суркис начнёт наконец то головой думать
    Ссылка
    johndow
      johndow, 24.09.2020 13:17
    +1
    Trasher311987, 24.09.2020 13:11
    Он дагестанец.
    У него родственники там это объясняет
    Ну это не мешало ему играть за сборную Украины. Если б играл за сборную родственников, то невопрос и гудбай
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:11
    -3
    Он дагестанец.
    У него родственники там это объясняет
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.09.2020 13:04
    0
    мразь, хотя с такой фамилией оно и не удивительно. В Украину чмырье можешь не возвращаться.
    Ссылка
    Владислав Короткіх
    online
      Владислав Короткіх, 24.09.2020 13:04
    0
    Татарин поехал к башкирам, точнее куда сослали, туда и поехал. интересно, чтобы ему сказали, скажи он - нет, я туда не поеду, я в Чехию хочу))))
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 24.09.2020 12:57
    -1
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 24.09.2020 12:39
    +3
    А РАНЬШЕ ГОВАРИЛИ ЧТО ТОЛЬКО ИГРОКИ ШАХТЁРА ПЕРЕХАДИЛИ В ЧЕМПИОНАТ РОССИИ,
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 12:34
    +7
    МДА , я думал в ДК проводили с игроками разговор , про « футболАНепАЛитики» - оказывается нет
    Пока Ахмед .
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 24.09.2020 12:26
    +18
    Еще один кормилец
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 24.09.2020 12:26
    +18
    Еще один кормилец
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.09.2020 12:34
    +7
    МДА , я думал в ДК проводили с игроками разговор , про « футболАНепАЛитики» - оказывается нет
    Пока Ахмед .
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 24.09.2020 12:39
    +3
    А РАНЬШЕ ГОВАРИЛИ ЧТО ТОЛЬКО ИГРОКИ ШАХТЁРА ПЕРЕХАДИЛИ В ЧЕМПИОНАТ РОССИИ,
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 24.09.2020 13:45
    +2
    Trasher311987, 24.09.2020 13:11
    Он дагестанец.
    У него родственники там это объясняет
    У пол Украины родственники в россии и что теперь? Забыть про войну?
    Ссылка
    johndow
      johndow, 24.09.2020 13:17
    +1
    Trasher311987, 24.09.2020 13:11
    Он дагестанец.
    У него родственники там это объясняет
    Ну это не мешало ему играть за сборную Украины. Если б играл за сборную родственников, то невопрос и гудбай
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 24.09.2020 13:55
    0
    Александр Шевченко, 24.09.2020 13:04
    мразь, хотя с такой фамилией оно и не удивительно. В Украину чмырье можешь не возвращаться.
    какой-то ты страшный, прочитав твой коммент я прям почуствовал страх, почествовал себя Алибековым
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 24.09.2020 13:20
    0
    Вот этого ещё не хватало может Суркис начнёт наконец то головой думать
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.09.2020 13:04
    0
    мразь, хотя с такой фамилией оно и не удивительно. В Украину чмырье можешь не возвращаться.
    Ссылка
    Владислав Короткіх
    online
      Владислав Короткіх, 24.09.2020 13:04
    0
    Татарин поехал к башкирам, точнее куда сослали, туда и поехал. интересно, чтобы ему сказали, скажи он - нет, я туда не поеду, я в Чехию хочу))))
    Ссылка
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