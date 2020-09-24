Полузащитник киевского Динамо ушел в аренду в российский клуб

Полузащитник киевского «Динамо» Ахмед Алибеков на правах аренды продолжит карьеру в российском клубе «Уфа».
Срок арендного соглашения рассчитан до конца сезона 2020/2021.
Напомним, что прошлый сезон Алибеков провел на правах аренды в чешском «Словане», сыграв 13 матчей (8 в стартовом составе), а в этом сезоне футболист успел попасть в заявку первой команды на матч чемпионата Украины против ФК «Львов».
Добавим, что «Уфа» выступает в элитном первенстве России, в новом сезоне набрала всего 5 очков в восьми стартовых турах.
Ранее «Динамо» отдало в аренду в тульский «Арсенал» Мохаммеда Кадири.
Источник — ФК Динамо Киев
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У него родственники там это объясняет
У него родственники там это объясняет
У него родственники там это объясняет
У него родственники там это объясняет
Пока Ахмед .
Пока Ахмед .
У него родственники там это объясняет
У него родственники там это объясняет
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