Десна внесла в заявку на сезон 19-летнего хавбека из Греции

Черниговская «Десна» дополнила свою заявку на нынешний сезон 19-летним греческим хавбеком Георгиосом Эрмидисом.
Об этом футболисте известно крайне немного. Ранее он выступал на родине за юношескую команду «Паниониоса».
О сроках соглашения и условиях перехода Эрмидиса в «Десну» пока информация отсутствует.
Напомним, накануне хавбек «Десны» Алексей Гуцуляк был признан лучшим игроком 5-го тура УПЛ.
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Источник — УПЛ
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