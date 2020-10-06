Десна внесла в заявку на сезон 19-летнего хавбека из Греции

Черниговская «Десна» дополнила свою заявку на нынешний сезон 19-летним греческим хавбеком Георгиосом Эрмидисом.

Об этом футболисте известно крайне немного. Ранее он выступал на родине за юношескую команду «Паниониоса».

О сроках соглашения и условиях перехода Эрмидиса в «Десну» пока информация отсутствует.

Напомним, накануне хавбек «Десны» Алексей Гуцуляк был признан лучшим игроком 5-го тура УПЛ.