Алексей Гуцуляк – лучший игрок 5-го тура УПЛ

Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 5-го тура УПЛ.



По итогам голосования, победу одержал полузащитник «Десны» Алексей Гуцуляк, который в матче с «Шахтером» (2:2) сделал две результативные передачи. Он опередил одноклубника Андрея Тотовицкого, Шахаба («Олимпик») и Сергея Булеца («Днепр-1»).



В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.