ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании защитника

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании защитника Тараса Сакива. При этом игрок уже дебютировал в составе команды в матче против «Александрии», но о контракте объявили только сейчас.
О сроке договора 22-летнего игрока информации нет.
Сакив нынешний сезон начал в «Рухе», а ранее выступал за «Ворсклу».
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Источник — ФК Минай
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