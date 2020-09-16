ОФИЦИАЛЬНО. Минай объявил о подписании защитника

Клуб УПЛ «Минай» объявил о подписании защитника Тараса Сакива. При этом игрок уже дебютировал в составе команды в матче против «Александрии», но о контракте объявили только сейчас.

О сроке договора 22-летнего игрока информации нет.

Сакив нынешний сезон начал в «Рухе», а ранее выступал за «Ворсклу».