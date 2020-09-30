Волынь арендовала полузащитника Руха

Полузащитник львовского «Руха» Богдан Орынчак перешел в луцкую «Волынь».
27-летний игрок доиграет сезон-2020/21 в клубе Первой лиги на правах аренды.
Отметим, что в этом сезоне Орынчак сыграл за «Рух» в одном матче украинской Премьер-лиги.
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Источник — Transfermarkt
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