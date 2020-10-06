ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Гринь - игрок Зари

«Заря» на официальном сайте объявила о подписании 26-летнего универсального полузащитника/форварда Сергея Гриня.

Игрок получил контракт на 2,5 года.

В рядах «черно-белых» футболист будет выступать под 50-м игровым номером.

В Украине воспитанник академии «Шахтера» Гринь выступал за «Ильичевец», «Олимпик», «Арсенал-Киев» и «Верес».

Ранее сообщалось, что Гринь договорился о расторжении контракта с «Вайле», благодаря чему в «Зарю» перешел на правах свободного агента.