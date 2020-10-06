ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Гринь - игрок Зари

«Заря» на официальном сайте объявила о подписании 26-летнего универсального полузащитника/форварда Сергея Гриня.
Игрок получил контракт на 2,5 года.
В рядах «черно-белых» футболист будет выступать под 50-м игровым номером.
В Украине воспитанник академии «Шахтера» Гринь выступал за «Ильичевец», «Олимпик», «Арсенал-Киев» и «Верес».
Ранее сообщалось, что Гринь договорился о расторжении контракта с «Вайле», благодаря чему в «Зарю» перешел на правах свободного агента.
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Источник — ФК Заря
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