ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Гринь - игрок Зари

Клуб объявил о подписании атакующего хавбека

  • 06.10.2020 13:15
  • 2573 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Сергей Гринь - игрок Зари
© zarya-lugansk.com

«Заря» на официальном сайте объявила о подписании 26-летнего универсального полузащитника/форварда Сергея Гриня.

Игрок получил контракт на 2,5 года.

В рядах «черно-белых» футболист будет выступать под 50-м игровым номером.

В Украине воспитанник академии «Шахтера» Гринь выступал за «Ильичевец», «Олимпик», «Арсенал-Киев» и «Верес». 

Ранее сообщалось, что Гринь договорился о расторжении контракта с «Вайле», благодаря чему в «Зарю» перешел на правах свободного агента.

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Источник — ФК Заря

(8 голосов)

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Комментарии
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 06.10.2020 14:07
    0
    Вайле команда, которая только что вышла в высший дивизион чемпионата Дании и даже в такой команде Гринь не смог стать игроком основы. Глубокая печаль от таких трансферов. Это уровень нашего пердива образца 2010-2014 годов.
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    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 13:31
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Удачи.
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    Alehandro
      Alehandro, 06.10.2020 13:30
    +2
    Хе-хе) А я ещё год назад говорил, чтоб их с Юрченко вместе забирали из Вайле... Гринь таки чуть позже тоже подтянулся)
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    Alehandro
      Alehandro, 06.10.2020 13:30
    +2
    Хе-хе) А я ещё год назад говорил, чтоб их с Юрченко вместе забирали из Вайле... Гринь таки чуть позже тоже подтянулся)
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 06.10.2020 14:07
    0
    Вайле команда, которая только что вышла в высший дивизион чемпионата Дании и даже в такой команде Гринь не смог стать игроком основы. Глубокая печаль от таких трансферов. Это уровень нашего пердива образца 2010-2014 годов.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
      Олег Тимофеюк, 06.10.2020 13:31
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Удачи.
    Ссылка
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