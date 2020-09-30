ОФИЦИАЛЬНО. Вайле расторг контракт с воспитанником Шахтера Гринем

Датский «Вайле» объявил о досрочном расторжении контракта с украинским вингером Сергеем Гринем.

«Сергею предстоит еще долгий путь в плане карьеры, но сейчас тренер решил по-иному взглянуть на атакующую игру команды. Поэтому расторжение договора имеет смысл для обеих сторон. Гринь теперь волен искать игровое время в другом месте. Мы желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», - заявил технический директор «Вайле» Якоб Крюгер.

Сергей Гринь является воспитанником академии «Шахтера». В Украине поиграл за «Мариуполь», «Олимпик», «Арсенал-Киев» и «Верес». В стане «Вайле» провел 39 матчей, отличившись 4 голами и 7 ассистами.