Путря перешел в Черноморец

22-летний украинский центральный полузащитник Илья Путря стал игроком одесского «Черноморца».
«Моряки» подписали молодого хавбека бесплатно, поскольку бывший клуб разорвал контракт с Путрей.
Напомним, последним клубом Путри был «Мариуполь», за который он выступал с лета 2018 года. Провел за клуб 12 матчей (2 гола) в украинской Премьер-лиге, а также 3 игры в Кубке Украины.
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Источник — ФК Черноморец
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