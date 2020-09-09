Путря перешел в Черноморец

22-летний украинский центральный полузащитник Илья Путря стал игроком одесского «Черноморца».

«Моряки» подписали молодого хавбека бесплатно, поскольку бывший клуб разорвал контракт с Путрей.

Напомним, последним клубом Путри был «Мариуполь», за который он выступал с лета 2018 года. Провел за клуб 12 матчей (2 гола) в украинской Премьер-лиге, а также 3 игры в Кубке Украины.