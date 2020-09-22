ОФИЦИАЛЬНО: Александр Филиппов — игрок Сент-Трюйдена

Украинский форвард продолжит карьеру в бельгийском клубе

  • 22.09.2020 11:14
  • 717 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО: Александр Филиппов — игрок Сент-Трюйдена
© ФК Сент-Трюйден. Александр Филиппов

27-летний украинский форвард «Десны» Александр Филиппов перешел в бельгийский «Сент-Трюйден».

Сумма сделки и длительность контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Сент-Трюйден» заплатит за Филиппова €1,5 миллиона.

На протяжении карьеры Филиппов выступал за киевский «Арсенал», «Ильичевец», «НПГУ-Макеевуголь» и краматорский «Авангард». Цвета «Десны» Александр защищал с лета 2016-го года. Всего за «Десну» Филиппов провел 126 матчей во всех турнирах, где забил 47 мячей и отдал 11 результативных передач.

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Источник — ФК Сент-Трюйден

(7 голосов)

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Комментарии
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 22.09.2020 11:37
    0
    Отличный трансфер в команду аутсайдер чемпионата Бельгии.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 11:34
    0
    Успіхів Олександру! Бажаю дійти до рівня збірної, чемпіонату Англії або Німеччини.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 22.09.2020 11:31
    0
    Парень хочет в сборную, не думаю, что там контракт по деньгам намного приятнее, так что респект.
    Удачи и хорошей игры за новый клуб!
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 22.09.2020 11:30
    -3
    Двері в збірну тепер треба закривати!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 11:29
    -1
    Добро пожаловать в сборную, братишка!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 22.09.2020 11:27
    0
    В добрый путь!
    Ссылка
    Andrey Glory
      Andrey Glory, 22.09.2020 11:37
    0
    Отличный трансфер в команду аутсайдер чемпионата Бельгии.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 22.09.2020 11:34
    0
    Успіхів Олександру! Бажаю дійти до рівня збірної, чемпіонату Англії або Німеччини.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 22.09.2020 11:31
    0
    Парень хочет в сборную, не думаю, что там контракт по деньгам намного приятнее, так что респект.
    Удачи и хорошей игры за новый клуб!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 22.09.2020 11:27
    0
    В добрый путь!
    Ссылка
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