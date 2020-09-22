ОФИЦИАЛЬНО: Александр Филиппов — игрок Сент-Трюйдена

27-летний украинский форвард «Десны» Александр Филиппов перешел в бельгийский «Сент-Трюйден».

Сумма сделки и длительность контракта не разглашаются. Ранее сообщалось, что «Сент-Трюйден» заплатит за Филиппова €1,5 миллиона.

На протяжении карьеры Филиппов выступал за киевский «Арсенал», «Ильичевец», «НПГУ-Макеевуголь» и краматорский «Авангард». Цвета «Десны» Александр защищал с лета 2016-го года. Всего за «Десну» Филиппов провел 126 матчей во всех турнирах, где забил 47 мячей и отдал 11 результативных передач.