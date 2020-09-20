Transfermarkt: Сент-Трюйден выложил за Филиппова 1,5 миллиона евро

Нападающий «Десны» Александр Филиппов перешел в бельгийский «Сент-Трюйден» за полтора миллиона евро. Контракт подписан на три года. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.



О такой сумме изначально настаивал украинский клуб, бельгийцы хотели приобрести 27-летнего форварда за миллион.



Отметим, вчера Филиппов прошел медосмотр в «Сент-Трюйдене».



Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.