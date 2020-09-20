Transfermarkt: Сент-Трюйден выложил за Филиппова 1,5 миллиона евро

Черниговский клуб не отступил от своего начального требования

  • 20.09.2020 09:47
  • 1725 просмотров
  • 11 комментариев
Transfermarkt: Сент-Трюйден выложил за Филиппова 1,5 миллиона евро
© ФК Динамо Киев. Александр Филиппов и Сергей Сидорчук

Нападающий «Десны» Александр Филиппов перешел в бельгийский «Сент-Трюйден» за полтора миллиона евро. Контракт подписан на три года. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.
 
О такой сумме изначально настаивал украинский клуб, бельгийцы хотели приобрести 27-летнего форварда за миллион.
 
Отметим, вчера Филиппов прошел медосмотр в «Сент-Трюйдене».
 
Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.

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Источник — Transfermarkt

(11 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 10:46
    0
    Олександр Фурманов, 20.09.2020 10:39
    С Филипповым или без него "Десна" уже выступления в ЛЕ закончила, так как жребий выставил непроходного для "Десны" соперника. Учитывая,что выгнали Фаворова, "Десна собирается" просто бороться за пребывание в Премьер лиге. Это их дело. В Чернигове футбола не было и не будет. Ничья с "Динамо" это не достижение. Просто "Динамо" - полное гавно. Это и их игра с ФК "Львов" вчера доказала. Просто повезло,что у Шапаренко был счастливый день. Игра с бельгийцами всё расставит на свои места. Пожелаем "Шахтёру" завоевать третье место в группе и чуть-чуть подёргаться в ЛЕ в 2021 году. И поблагодарим "Колос",который при любом результате в четверг достоин продолжительных аплодисментов,переходящих в авации.
    "Игра с бельгийцами всё расставит на свои места"
    Ок, я твои слова запомнил.
    Ссылка
    Олександр Фурманов
      Олександр Фурманов, 20.09.2020 10:39
    -1
    С Филипповым или без него "Десна" уже выступления в ЛЕ закончила, так как жребий выставил непроходного для "Десны" соперника. Учитывая,что выгнали Фаворова, "Десна собирается" просто бороться за пребывание в Премьер лиге. Это их дело. В Чернигове футбола не было и не будет. Ничья с "Динамо" это не достижение. Просто "Динамо" - полное гавно. Это и их игра с ФК "Львов" вчера доказала. Просто повезло,что у Шапаренко был счастливый день. Игра с бельгийцами всё расставит на свои места. Пожелаем "Шахтёру" завоевать третье место в группе и чуть-чуть подёргаться в ЛЕ в 2021 году. И поблагодарим "Колос",который при любом результате в четверг достоин продолжительных аплодисментов,переходящих в авации.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 10:31
    0
    UKRAINE FAN, 20.09.2020 10:30
    На оборот вполне понятное решение. Шансы пройти вольфсбург минимальные. А 1,5 млн долларов это половина бюджета
    Мне кажется, сам клуб несколько иначе оценивает свои шансы.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.09.2020 10:30
    0
    Андрей Овчаренко, 20.09.2020 10:21
    Не совсем понятное решение, разве что учли пожелания самого игрока.
    На оборот вполне понятное решение. Шансы пройти вольфсбург минимальные. А 1,5 млн долларов это половина бюджета
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.09.2020 10:28
    0
    Newvlad, 20.09.2020 10:10
    Да уж, усилилась Десна перед матчем в Германии... Вот и получается, что после вылета от Вольфсбурга, черниговцы все силы бросят на Чукр, чтобы завоевать место в еврокубках, где на следующий год их опять ждет вылет в случае ухода лучших исполнителей. И когда уже появится у нас реальная третья сила?
    Наверное тогда когда будут заполнены стадионы, будут смотреть футбол по платным каналам а не в интернете через сопку , покупать футболки не на рынке за три копейки!
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 20.09.2020 10:24
    -1
    Тепер є обгрунтування чому вилетіли від Вольсфбурга
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 10:21
    0
    Не совсем понятное решение, разве что учли пожелания самого игрока.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.09.2020 10:17
    -1
    Мало
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 20.09.2020 10:10
    0
    Да уж, усилилась Десна перед матчем в Германии... Вот и получается, что после вылета от Вольфсбурга, черниговцы все силы бросят на Чукр, чтобы завоевать место в еврокубках, где на следующий год их опять ждет вылет в случае ухода лучших исполнителей. И когда уже появится у нас реальная третья сила?
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 20.09.2020 10:04
    +1
    Отпустили лидера команды за пару дней до матча с Вольфсбургом в лиги европы. Да ещё в такой гранд как Сент-Трюйде. Молодцы!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.09.2020 09:53
    0
    Супер! Гарні гроші для Десни. Молодці!
    Ссылка
    Алексей Романенко
    online
      Алексей Романенко, 20.09.2020 10:04
    +1
    Отпустили лидера команды за пару дней до матча с Вольфсбургом в лиги европы. Да ещё в такой гранд как Сент-Трюйде. Молодцы!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 10:46
    0
    Олександр Фурманов, 20.09.2020 10:39
    С Филипповым или без него "Десна" уже выступления в ЛЕ закончила, так как жребий выставил непроходного для "Десны" соперника. Учитывая,что выгнали Фаворова, "Десна собирается" просто бороться за пребывание в Премьер лиге. Это их дело. В Чернигове футбола не было и не будет. Ничья с "Динамо" это не достижение. Просто "Динамо" - полное гавно. Это и их игра с ФК "Львов" вчера доказала. Просто повезло,что у Шапаренко был счастливый день. Игра с бельгийцами всё расставит на свои места. Пожелаем "Шахтёру" завоевать третье место в группе и чуть-чуть подёргаться в ЛЕ в 2021 году. И поблагодарим "Колос",который при любом результате в четверг достоин продолжительных аплодисментов,переходящих в авации.
    "Игра с бельгийцами всё расставит на свои места"
    Ок, я твои слова запомнил.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 10:31
    0
    UKRAINE FAN, 20.09.2020 10:30
    На оборот вполне понятное решение. Шансы пройти вольфсбург минимальные. А 1,5 млн долларов это половина бюджета
    Мне кажется, сам клуб несколько иначе оценивает свои шансы.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.09.2020 10:30
    0
    Андрей Овчаренко, 20.09.2020 10:21
    Не совсем понятное решение, разве что учли пожелания самого игрока.
    На оборот вполне понятное решение. Шансы пройти вольфсбург минимальные. А 1,5 млн долларов это половина бюджета
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.09.2020 10:28
    0
    Newvlad, 20.09.2020 10:10
    Да уж, усилилась Десна перед матчем в Германии... Вот и получается, что после вылета от Вольфсбурга, черниговцы все силы бросят на Чукр, чтобы завоевать место в еврокубках, где на следующий год их опять ждет вылет в случае ухода лучших исполнителей. И когда уже появится у нас реальная третья сила?
    Наверное тогда когда будут заполнены стадионы, будут смотреть футбол по платным каналам а не в интернете через сопку , покупать футболки не на рынке за три копейки!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 20.09.2020 10:21
    0
    Не совсем понятное решение, разве что учли пожелания самого игрока.
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 20.09.2020 10:10
    0
    Да уж, усилилась Десна перед матчем в Германии... Вот и получается, что после вылета от Вольфсбурга, черниговцы все силы бросят на Чукр, чтобы завоевать место в еврокубках, где на следующий год их опять ждет вылет в случае ухода лучших исполнителей. И когда уже появится у нас реальная третья сила?
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 20.09.2020 09:53
    0
    Супер! Гарні гроші для Десни. Молодці!
    Ссылка
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