Transfermarkt: Сент-Трюйден выложил за Филиппова 1,5 миллиона евро

Нападающий «Десны» Александр Филиппов перешел в бельгийский «Сент-Трюйден» за полтора миллиона евро. Контракт подписан на три года. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt.
О такой сумме изначально настаивал украинский клуб, бельгийцы хотели приобрести 27-летнего форварда за миллион.
Отметим, вчера Филиппов прошел медосмотр в «Сент-Трюйдене».
Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.
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Источник — Transfermarkt
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