Десна получит за Филиппова от 1 до 1,5 миллионов евро

Форвард «Десны» Александр Филиппов в ближайшее время перейдет в бельгийский «Сент-Трюйден», для которого накануне уже успешно прошел медицинский осмотр.

«Десна» не спешит подписывать с бельгийским клубом никаких официальных документов, и, по нашей информации, это вызвано тем, что украинцы торгуются с «Сент-Трюйденом» по сумме трансфера.

За Филиппова «Десна» хочет выручить 1,5 миллиона евро, в то время как «Сент-Трюйден» пытается максимально сбить цену, и не готов платить более 1 миллиона.

Вероятнее всего, в переговорах будет найден компромисс, благодаря чему бельгийцы официально объявят о переходе Филиппова уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Филиппова 2 матча и 1 забитый мяч за «Десну».