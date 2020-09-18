Десна получит за Филиппова от 1 до 1,5 миллионов евро

Черниговский клуб сумеет неплохо пополнить бюджет за счет продажи ключевого форварда

  • 18.09.2020 10:01
  • 541 просмотр
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Десна получит за Филиппова от 1 до 1,5 миллионов евро
© ФК Десна. Александр Филиппов

Форвард «Десны» Александр Филиппов в ближайшее время перейдет в бельгийский «Сент-Трюйден», для которого накануне уже успешно прошел медицинский осмотр.

«Десна» не спешит подписывать с бельгийским клубом никаких официальных документов, и, по нашей информации, это вызвано тем, что украинцы торгуются с «Сент-Трюйденом» по сумме трансфера.

За Филиппова «Десна» хочет выручить 1,5 миллиона евро, в то время как «Сент-Трюйден» пытается максимально сбить цену, и не готов платить более 1 миллиона.

Вероятнее всего, в переговорах будет найден компромисс, благодаря чему бельгийцы официально объявят о переходе Филиппова уже в ближайшее время.

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Филиппова 2 матча и 1 забитый мяч за «Десну».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.09.2020 10:02
    +1
    Мало
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.09.2020 10:02
    +1
    Мало
    Ссылка
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