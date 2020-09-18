Десна получит за Филиппова от 1 до 1,5 миллионов евро

Форвард «Десны» Александр Филиппов в ближайшее время перейдет в бельгийский «Сент-Трюйден», для которого накануне уже успешно прошел медицинский осмотр.
«Десна» не спешит подписывать с бельгийским клубом никаких официальных документов, и, по нашей информации, это вызвано тем, что украинцы торгуются с «Сент-Трюйденом» по сумме трансфера.
За Филиппова «Десна» хочет выручить 1,5 миллиона евро, в то время как «Сент-Трюйден» пытается максимально сбить цену, и не готов платить более 1 миллиона.
Вероятнее всего, в переговорах будет найден компромисс, благодаря чему бельгийцы официально объявят о переходе Филиппова уже в ближайшее время.
В нынешнем сезоне УПЛ на счету Филиппова 2 матча и 1 забитый мяч за «Десну».
Источник — Sport.ua
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