Десна не спешит продавать Филиппова в европейский клуб

27-летний украинский нападающий черниговской «Десны» Александр Филиппов попал в сферу интересов зарубежного европейского клуба. Речь идет о представителе чемпионата Бельгии «Сент-Трюйдене». Футболист в ближайшее время может подписать с этим клубом длительный контракт.

В черниговский клуб действительно поступил запрос на трансфер Филиппова, однако на данный момент между украинским клубом и новыми потенциальными работодателями футболиста еще никаких документов не подписано.

Филиппов выступает за «Десну» с 2016-го года. Контракт с черниговским клубом у Александра рассчитан до начала 2022-го года с опцией продления еще на два сезона.

В минувшем сезоне Филиппов провел за «Десну» 32 матча во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,3 миллиона.