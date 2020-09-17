Десна не спешит продавать Филиппова в европейский клуб

Черниговский клуб еще не подписывал никаких документов с бельгийским «Сент-Трюйденом»

  • 17.09.2020 16:02
  • 2032 просмотра
  • 3 комментария
Десна не спешит продавать Филиппова в европейский клуб
© ФК Десна Чернигов. Александр Филиппов

27-летний украинский нападающий черниговской «Десны» Александр Филиппов попал в сферу интересов зарубежного европейского клуба. Речь идет о представителе чемпионата Бельгии «Сент-Трюйдене». Футболист в ближайшее время может подписать с этим клубом длительный контракт.

В черниговский клуб действительно поступил запрос на трансфер Филиппова, однако на данный момент между украинским клубом и новыми потенциальными работодателями футболиста еще никаких документов не подписано.

Филиппов выступает за «Десну» с 2016-го года. Контракт с черниговским клубом у Александра рассчитан до начала 2022-го года с опцией продления еще на два сезона.

В минувшем сезоне Филиппов провел за «Десну» 32 матча во всех турнирах, где забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость игрока составляет €1,3 миллиона.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 17:19
    0
    А че им спешить то?
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 16:27
    0
    И правильно, он ещё Десне пригодится в этом сезоне.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 17.09.2020 16:05
    +1
    И некуда он нее перейдет забьет в этом году голов 7_10 за 3_4 можно будет продать ,а если и в лигу Европы выйдетДессна и там покажет себя пять минимум милионов!!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 17.09.2020 16:05
    +1
    И некуда он нее перейдет забьет в этом году голов 7_10 за 3_4 можно будет продать ,а если и в лигу Европы выйдетДессна и там покажет себя пять минимум милионов!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 17:19
    0
    А че им спешить то?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 16:27
    0
    И правильно, он ещё Десне пригодится в этом сезоне.
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