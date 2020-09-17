Десна продает Александра Филиппова в чемпионат Бельгии

По информации бельгийской прессы, клуб «Сент-Трюйден» в ближайшее время объявит о подписании форварда «Десны» Александра Филиппова.

27-летний игрок должен подписать долгосрочный контракт.

Филиппов удачно провел минувший сезон УПЛ, забив 16 голов, а также является кандидатом в сборную Украины.

В прошлом сезоне нападающий оформил с черниговским клубом контракт до середины 2022 года, поэтому «Десна» может рассчитывать на солидную компенсацию.

«Сент-Трюйден» по итогам 5-ти туров чемпионата Бельгии набрал 5 очков.

Ранее в этой команде играли украинцы Роман Безус и Игорь Березовский.