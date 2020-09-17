Десна продает Александра Филиппова в чемпионат Бельгии

Игрок может оказаться в «Сент-Трюйдене»

  • 17.09.2020 13:26
  • 1975 просмотров
  • 14 комментариев
Десна продает Александра Филиппова в чемпионат Бельгии
© desna.football

По информации бельгийской прессы, клуб «Сент-Трюйден» в ближайшее время объявит о подписании форварда «Десны» Александра Филиппова.

27-летний игрок должен подписать долгосрочный контракт.

Филиппов удачно провел минувший сезон УПЛ, забив 16 голов, а также является кандидатом в сборную Украины.

В прошлом сезоне нападающий оформил с черниговским клубом контракт до середины 2022 года, поэтому «Десна» может рассчитывать на солидную компенсацию.

«Сент-Трюйден» по итогам 5-ти туров чемпионата Бельгии набрал 5 очков.

Ранее в этой команде играли украинцы Роман Безус и Игорь Березовский.

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Источник — Voetbal Belgie

(11 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 17.09.2020 13:53
    -1
    slafko, 17.09.2020 13:47
    Как раз "жданчик". Шахтер орендует игроков теперь с обязательным условием игровой практики и не потерпит конкуренцию на позиции. Мудрик не вытеснит Филиппова из основы в ближайшее время. Уже Коноплю пытались на место Фаворова наиграть, а по факту, лучшему игроку Десны просто указали на дверь, не по-пацански как то. Филиппов, по крайней мере, "красиво" уйдет с выкупом трансфера. Десна, как и большинство зависимых клубов, уже в жестких рамках (смена общедоступного транслятора матчей, ротацию состава уже не тренер решает и тд).
    Кто платит, тот и музыку ставит и танцует кого платит.
    Какой мудрик какая основа ,это ещё не уровень вобще ,,...не неси ерунду ,фильпов нападающий а мудрик на подыграше больше полузащита,,кто там будет переживать в шахте за мудриков и коноплю ,там не до этого ,,за Костейй Кравченко силььно переживали и других ,нет не очень пливали на пацанов,,, ,какой мудрик ,конопля ))))
    Ссылка
    slafko
      slafko, 17.09.2020 13:47
    0
    vados1991, 17.09.2020 13:27
    Вот ето нежданчик
    Как раз "жданчик". Шахтер орендует игроков теперь с обязательным условием игровой практики и не потерпит конкуренцию на позиции. Мудрик не вытеснит Филиппова из основы в ближайшее время. Уже Коноплю пытались на место Фаворова наиграть, а по факту, лучшему игроку Десны просто указали на дверь, не по-пацански как то. Филиппов, по крайней мере, "красиво" уйдет с выкупом трансфера. Десна, как и большинство зависимых клубов, уже в жестких рамках (смена общедоступного транслятора матчей, ротацию состава уже не тренер решает и тд).
    Кто платит, тот и музыку ставит и танцует кого платит.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 17.09.2020 13:43
    -1
    Сначала Вольфсбург пройти мож ????а потом хоть всех продовайте,хто мудрик будет забивать один))))
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.09.2020 13:42
    -1
    Один Будковский в атаке останется? Самая безобидная атака будет
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 17.09.2020 13:41
    +1
    им сначала в группу ЛЕ попасть надо,
    а потом уже распродаваться
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 17.09.2020 13:40
    +3
    Клубы УПЛ учатся зарабать на трансферах.
    Хорошая новость!
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 17.09.2020 13:36
    +1
    ну норм че.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 13:34
    +1
    Super
    Ссылка
    Nikas
      Nikas, 17.09.2020 13:33
    +1
    В стадион вложите купите хотяб электроные рекламные щиты а то картинка со стадиона ужас
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.09.2020 13:32
    +2
    А Динамо интересуется Караскалем
    Ссылка
    Stran
      Stran, 17.09.2020 13:31
    0
    мдя...
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 17.09.2020 13:29
    0
    Неожиданно
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 13:28
    -2
    Хм, зря...
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 17.09.2020 13:27
    +3
    Вот ето нежданчик
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 17.09.2020 13:40
    +3
    Клубы УПЛ учатся зарабать на трансферах.
    Хорошая новость!
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 17.09.2020 13:27
    +3
    Вот ето нежданчик
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.09.2020 13:32
    +2
    А Динамо интересуется Караскалем
    Ссылка
    lgpaladin
      lgpaladin, 17.09.2020 13:41
    +1
    им сначала в группу ЛЕ попасть надо,
    а потом уже распродаваться
    Ссылка
    Дмитрий Украинский
      Дмитрий Украинский, 17.09.2020 13:36
    +1
    ну норм че.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 13:34
    +1
    Super
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 17.09.2020 13:33
    +1
    В стадион вложите купите хотяб электроные рекламные щиты а то картинка со стадиона ужас
    Ссылка
    slafko
      slafko, 17.09.2020 13:47
    0
    vados1991, 17.09.2020 13:27
    Вот ето нежданчик
    Как раз "жданчик". Шахтер орендует игроков теперь с обязательным условием игровой практики и не потерпит конкуренцию на позиции. Мудрик не вытеснит Филиппова из основы в ближайшее время. Уже Коноплю пытались на место Фаворова наиграть, а по факту, лучшему игроку Десны просто указали на дверь, не по-пацански как то. Филиппов, по крайней мере, "красиво" уйдет с выкупом трансфера. Десна, как и большинство зависимых клубов, уже в жестких рамках (смена общедоступного транслятора матчей, ротацию состава уже не тренер решает и тд).
    Кто платит, тот и музыку ставит и танцует кого платит.
    Ссылка
    Stran
    online
      Stran, 17.09.2020 13:31
    0
    мдя...
    Ссылка
    Cherevik22
      Cherevik22, 17.09.2020 13:29
    0
    Неожиданно
    Ссылка
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