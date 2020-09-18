Филиппов успешно прошел медосмотр в Сент-Трюйдене

Форвард «Десны» Александр Филиппов накануне прошел в Бельгии медицинский осмотр перед завершением трансфера в «Сент-Трюйден».

27-летний украинец успешно сдал все тесты, в том числе и на коронавирус, что позволит ему уже в ближайшее время присоединиться к новой команде.

Ожидается, что о переходе Филиппова «Сент-Трюйден» официально огласит в ближайшее время.

Интересно, что накануне Филиппов в интервью называл слухи о грядущем переходе в «Сент-Трюйден» не иначе, как «чьими-то выдумками».

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Филиппова 2 матча и 1 забитый мяч за «Десну».