Филиппов успешно прошел медосмотр в Сент-Трюйдене

Официальный переход в бельгийский клуб является делом самого ближайшего будущего

  • 18.09.2020 09:20
  • 2608 просмотров
  • 7 комментариев
Филиппов успешно прошел медосмотр в Сент-Трюйдене
© hbvl.be. Александр Филиппов

Форвард «Десны» Александр Филиппов накануне прошел в Бельгии медицинский осмотр перед завершением трансфера в «Сент-Трюйден».

27-летний украинец успешно сдал все тесты, в том числе и на коронавирус, что позволит ему уже в ближайшее время присоединиться к новой команде.

Ожидается, что о переходе Филиппова «Сент-Трюйден» официально огласит в ближайшее время.

Интересно, что накануне Филиппов в интервью называл слухи о грядущем переходе в «Сент-Трюйден» не иначе, как «чьими-то выдумками».

В нынешнем сезоне УПЛ на счету Филиппова 2 матча и 1 забитый мяч за «Десну».

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Источник — Het Belang van Limburg

(12 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 10:16
    0
    Второй не понятный трансфер будет.
    Первый фаворов
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 18.09.2020 10:11
    +4
    Тю, зіграв би з Вольфсбургом, а потім вже би пішов. Дуже дивно
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 18.09.2020 09:42
    +5
    Десну єврокубки не цікавлять?
    Ссылка
    y-grec
      y-grec, 18.09.2020 09:40
    +1
    Що там за гойдалки з цими трансферами відбуваються?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 18.09.2020 09:35
    -3
    А мы хотели их вместо дк в лч
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 18.09.2020 09:26
    +3
    Мда...
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.09.2020 09:25
    +8
    Так нехай би хоч з Вольфсбургом зіграв... Сент- Трюйдену по-барабану - вони і так у єврокубках не грають....
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 18.09.2020 09:25
    +8
    Так нехай би хоч з Вольфсбургом зіграв... Сент- Трюйдену по-барабану - вони і так у єврокубках не грають....
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 18.09.2020 09:42
    +5
    Десну єврокубки не цікавлять?
    Ссылка
    romeo_xai
      romeo_xai, 18.09.2020 10:11
    +4
    Тю, зіграв би з Вольфсбургом, а потім вже би пішов. Дуже дивно
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 18.09.2020 09:26
    +3
    Мда...
    Ссылка
    y-grec
      y-grec, 18.09.2020 09:40
    +1
    Що там за гойдалки з цими трансферами відбуваються?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.09.2020 10:16
    0
    Второй не понятный трансфер будет.
    Первый фаворов
    Ссылка
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