Филиппов опроверг слухи о переходе в Сент-Трюйден

Трансфер форварда «Десны» в Бельгию не состоится

  • 17.09.2020 21:47
  • 648 просмотров
  • 3 комментария
Филиппов опроверг слухи о переходе в Сент-Трюйден
© ФК Десна. Александр Филиппов

Форвард «Десны» Александр Филиппов прокомментировал информацию о том, что он близок к переходу в бельгийский «Сент-Трюйден»:

«Нет, это неправда. Чьи-то выдумки», - сообщил Филиппов.

Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.

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Источник — Footboom

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 22:01
    0
    А кто сомневался ? Сегодня весь мир погряз во лжи , и церковь не помогает.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.09.2020 21:56
    0
    Не он Яремчука заменит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 21:51
    0
    А жаль
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 22:01
    0
    А кто сомневался ? Сегодня весь мир погряз во лжи , и церковь не помогает.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.09.2020 21:56
    0
    Не он Яремчука заменит
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.09.2020 21:51
    0
    А жаль
    Ссылка
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