Филиппов опроверг слухи о переходе в Сент-Трюйден

Форвард «Десны» Александр Филиппов прокомментировал информацию о том, что он близок к переходу в бельгийский «Сент-Трюйден»:

«Нет, это неправда. Чьи-то выдумки», - сообщил Филиппов.

Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.