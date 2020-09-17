Филиппов опроверг слухи о переходе в Сент-Трюйден

Форвард «Десны» Александр Филиппов прокомментировал информацию о том, что он близок к переходу в бельгийский «Сент-Трюйден»:
«Нет, это неправда. Чьи-то выдумки», - сообщил Филиппов.
Напомним, в прошлом сезоне на счету 27-летнего форварда 16 голов в УПЛ.
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Источник — Footboom
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