Днепр-1 вернул молодого хавбека из аренды в Грузии

«Днепр-1» объявил о возвращении своего футболиста Александра Беляева.
Последний сезон 21-летний полузащитник играл в чемпионате Грузии за «Сабуртало».
Всего Беляев играл за «Днепр-1» на уровне всех дивизионов. За клуб он провел 36 матчей, забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.
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Источник — СК Днепр-1
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