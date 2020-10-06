ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт с 16-летним рекордсменом

«Днепр-1» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Егором Ярмолюком.
Игрок получил договор на 3 года.
16-летний Ярмолюк является воспитанником академии клуба. Футболист дебютировал в УПЛ еще в прошлом сезоне, став самым молодым полевым игроком в истории элитного дивизиона.
В первой команде провел 3 матча.
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Источник — СК Днепр-1
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