ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт с 16-летним рекордсменом

Егор Ярмолюк оформил новое соглашение

  • 06.10.2020 14:11
  • 2468 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 продлил контракт с 16-летним рекордсменом
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Егором Ярмолюком.

Игрок получил договор на 3 года.

16-летний Ярмолюк является воспитанником академии клуба. Футболист дебютировал в УПЛ еще в прошлом сезоне, став самым молодым полевым игроком в истории элитного дивизиона.

В первой команде провел 3 матча.

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Источник — СК Днепр-1

(5 голосов)

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Комментарии
    Paha_Dnipro
      Paha_Dnipro, 06.10.2020 15:21
    -1
    bullyUA, 06.10.2020 15:12
    Может для Днепра это рекорд, но король футбола Пеле в 15 лет был основным игроком Сантоса, в 16 лет стал игроком сборной Бразилии, а в 18 лет стал чемпионом мира.
    А у тебя какие достижения в футболе?)))
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 15:12
    0
    Может для Днепра это рекорд, но король футбола Пеле в 15 лет был основным игроком Сантоса, в 16 лет стал игроком сборной Бразилии, а в 18 лет стал чемпионом мира.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.10.2020 15:12
    0
    Может для Днепра это рекорд, но король футбола Пеле в 15 лет был основным игроком Сантоса, в 16 лет стал игроком сборной Бразилии, а в 18 лет стал чемпионом мира.
    Ссылка
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