Олимпик подписал экс-игрока Севастополя, Оболони и Черноморца

Донецкий «Олимпик» подписал контракт с 31-летним украинским защитником Ризваном Аблитаровым.
Срок соглашения рассчитан на один год. В «Олимпике» Аблитаров будет выступать под №5.
На протяжении карьеры Ризван играл за «Севастополь», «Буковину», «Титан», «Даугаву», «Оболонь», «Черноморец» и «Атырау». Последним клубом футболиста был казахстанский «Кайсар», цвета которого Аблитаров защищал с января 2020-го года.
В активе Аблитарова есть выступления за сборные Украины U-18 и U-19.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €325 тысяч.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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