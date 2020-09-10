Олимпик подписал экс-игрока Севастополя, Оболони и Черноморца

Ризван Аблитаров продолжит карьеру в украинском клубе

  • 10.09.2020 17:23
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Олимпик подписал экс-игрока Севастополя, Оболони и Черноморца
© ФК Олимпик Донецк. Ризван Аблитаров

Донецкий «Олимпик» подписал контракт с 31-летним украинским защитником Ризваном Аблитаровым.

Срок соглашения рассчитан на один год. В «Олимпике» Аблитаров будет выступать под №5.

На протяжении карьеры Ризван играл за «Севастополь», «Буковину», «Титан», «Даугаву», «Оболонь», «Черноморец» и «Атырау». Последним клубом футболиста был казахстанский «Кайсар», цвета которого Аблитаров защищал с января 2020-го года.

В активе Аблитарова есть выступления за сборные Украины U-18 и U-19.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €325 тысяч.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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