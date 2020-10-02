ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил в Днепр-1 Игнатенко и Пихаленка

Два хавбека перебрались в команду Игора Йовичевича

  • 02.10.2020 13:10
  • 946 просмотров
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил в Днепр-1 Игнатенко и Пихаленка
© scdnipro1.com.ua

«Днепр-1» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитников Даниила Игнатенко и Александра Пихаленка, которые принадлежат «Шахтеру».

Оба игрока перешли в новую команду на правах аренды до конца нынешнего сезона.

23-летний Игнатенко нынешний сезон начинал в составе «Мариуполя», успел провести в УПЛ 3 матча.

23-летний Пихаленок числился в составе «Шахтера», однако на поле не выходил.

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Источник — СК Днепр-1

(7 голосов)

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Комментарии
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.10.2020 13:48
    0
    Хорошая новость. Для пацанов это + да и клуб с этого выиграет.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 02.10.2020 13:31
    0
    У Динамо молодёжь привлекательнее, чем у Шахтёра. Хотя тот же Пихалёнок может «выстрелить», надеюсь опция выкупа тоже предусмотрена
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 02.10.2020 13:27
    -1
    janu0320, 02.10.2020 13:17
    заголовок "отправил" как-будто Днепр-1 фарм шахты. хотя не удивлюсь если и днепропетровцев к фарму зачислят, евроинтеграторы они такие, умом не блещут.
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 02.10.2020 13:23
    +1
    Мариуполь не резиновый
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 02.10.2020 13:17
    -5
    заголовок "отправил" как-будто Днепр-1 фарм шахты. хотя не удивлюсь если и днепропетровцев к фарму зачислят, евроинтеграторы они такие, умом не блещут.
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 02.10.2020 13:16
    0
    Пихаленок новый Лопыренок
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
      Vadum Hrynchuk, 02.10.2020 13:23
    +1
    Мариуполь не резиновый
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 02.10.2020 13:48
    0
    Хорошая новость. Для пацанов это + да и клуб с этого выиграет.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 02.10.2020 13:31
    0
    У Динамо молодёжь привлекательнее, чем у Шахтёра. Хотя тот же Пихалёнок может «выстрелить», надеюсь опция выкупа тоже предусмотрена
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 02.10.2020 13:16
    0
    Пихаленок новый Лопыренок
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