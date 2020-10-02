ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отправил в Днепр-1 Игнатенко и Пихаленка

«Днепр-1» на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитников Даниила Игнатенко и Александра Пихаленка, которые принадлежат «Шахтеру».

Оба игрока перешли в новую команду на правах аренды до конца нынешнего сезона.

23-летний Игнатенко нынешний сезон начинал в составе «Мариуполя», успел провести в УПЛ 3 матча.

23-летний Пихаленок числился в составе «Шахтера», однако на поле не выходил.