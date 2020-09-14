Олимпик покинул украинский форвард

«Олимпик» на официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Дениса Баланюка.
Стороны разорвали контракт по взаимному согласию. Баланюк присоединился к «Олимпику» зимой 2020 года. За донецкую команду он провел 8 поединков в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет 1 гол.
23-летний игрок ранее выступал за «Днепр», «Вислу» и «Арсенал-Киев».
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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