Олимпик покинул украинский форвард

«Олимпик» на официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Дениса Баланюка.

Стороны разорвали контракт по взаимному согласию. Баланюк присоединился к «Олимпику» зимой 2020 года. За донецкую команду он провел 8 поединков в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет 1 гол.

23-летний игрок ранее выступал за «Днепр», «Вислу» и «Арсенал-Киев».