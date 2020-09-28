ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал у Шахтера очередного игрока

«Мариуполь» на официальном сайте сообщил об аренде полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько. Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.

17-летний игрок в сезоне-2019/20 в 16 лет начал выступать за молодежный состав «оранжево-черных» (всего провел 20 матчей и забил 3 гола). В юношеской лиге УЕФА провел 5 игр.

С 2019 года привлекается к тренировкам первой команды «Шахтера».

В одном из недавних матчей «Шахтера» U-21 забил красивый гол.