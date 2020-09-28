ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал у Шахтера очередного игрока

«Мариуполь» на официальном сайте сообщил об аренде полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько. Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.
17-летний игрок в сезоне-2019/20 в 16 лет начал выступать за молодежный состав «оранжево-черных» (всего провел 20 матчей и забил 3 гола). В юношеской лиге УЕФА провел 5 игр.
С 2019 года привлекается к тренировкам первой команды «Шахтера».
В одном из недавних матчей «Шахтера» U-21 забил красивый гол.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Мариуполь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Шахтер-2 она смело может играть в первой или второй лиге
Шахтер-2 она смело может играть в первой или второй лиге
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.