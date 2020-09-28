ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал у Шахтера очередного игрока

В команду Остапа Маркевича перешел Олег Очеретько

  • 28.09.2020 11:25
  • 1493 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь арендовал у Шахтера очередного игрока
© fcmariupol.com

«Мариуполь» на официальном сайте сообщил об аренде полузащитника «Шахтера» Олега Очеретько. Срок аренды рассчитан до конца нынешнего сезона.

17-летний игрок в сезоне-2019/20 в 16 лет начал выступать за молодежный состав «оранжево-черных» (всего провел 20 матчей и забил 3 гола). В юношеской лиге УЕФА провел 5 игр.

С 2019 года привлекается к тренировкам первой команды «Шахтера». 

В одном из недавних матчей «Шахтера» U-21 забил красивый гол.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    Frankov
      Frankov, 28.09.2020 12:17
    0
    Vipfishman2, 28.09.2020 12:10
    Щенков надо с детства приучать к будке🤣🤣
    Смотри, что бы вас жидов,в будку не позагоняли.А то времена Богдана Хмельницкого или Максима Зализняка,для вас раем покажутся.
    Ссылка
    Vipfishman2
      Vipfishman2, 28.09.2020 12:10
    0
    Щенков надо с детства приучать к будке🤣🤣
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.09.2020 12:06
    +2
    janu0320, 28.09.2020 12:01
    у нас полно было типа полноценных команд, черноморцы, металлурги, металлисты, карпаты, где они, в жопе, и марик должен пойти тем же путём по мнению дырявых ботов
    ну почему оьязательно тем же？как
    Шахтер-2 она смело может играть в первой или второй лиге
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 28.09.2020 12:03
    -4
    вы за своим колоском лучше наблюдайте, эта команда существует пока прёт с урожаем, но это ненадолго.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 28.09.2020 12:01
    -3
    у нас полно было типа полноценных команд, черноморцы, металлурги, металлисты, карпаты, где они, в жопе, и марик должен пойти тем же путём по мнению дырявых ботов
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 28.09.2020 11:40
    0
    Одне питання: на маріупольське "дербі" будка хоч 11 гравців знайде? Чи буде дві технічні поразки через відсутність гравців, які не перебувають на контракті у кротів?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 28.09.2020 12:06
    +2
    janu0320, 28.09.2020 12:01
    у нас полно было типа полноценных команд, черноморцы, металлурги, металлисты, карпаты, где они, в жопе, и марик должен пойти тем же путём по мнению дырявых ботов
    ну почему оьязательно тем же？как
    Шахтер-2 она смело может играть в первой или второй лиге
    Ссылка
    Frankov
      Frankov, 28.09.2020 12:17
    0
    Vipfishman2, 28.09.2020 12:10
    Щенков надо с детства приучать к будке🤣🤣
    Смотри, что бы вас жидов,в будку не позагоняли.А то времена Богдана Хмельницкого или Максима Зализняка,для вас раем покажутся.
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 28.09.2020 12:10
    0
    Щенков надо с детства приучать к будке🤣🤣
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 28.09.2020 11:40
    0
    Одне питання: на маріупольське "дербі" будка хоч 11 гравців знайде? Чи буде дві технічні поразки через відсутність гравців, які не перебувають на контракті у кротів?
    Ссылка
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