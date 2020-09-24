ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал еще одного игрока Шахтера

Дмитрий Крыськив перебрался в «Мариуполь»

  • 24.09.2020 12:10
  • 651 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал еще одного игрока Шахтера
© fcmariupol.com

«Мариуполь» объявил о переходе в команду полузащитника Дмитрия Крыськива, чей контракт принадлежит «Шахтеру».

Аренда 19-летнего игрока рассчитана до конца сезона 2020/21.

Провел 46 матчей (5 голов) за «горняков» в молодежном чемпионате. Также в активе Дмитрия 17 игр в Юношеской Лиги УЕФА (в период с 2017 по 2019 года).

Игрок молодежной сборной Украины (2 матча).

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 24.09.2020 12:21
    0
    stopor2016, 24.09.2020 12:14
    Я думал Мораеса ...
    ...и Тайсона , а Дашу -консультатом по провакациям.))
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 12:14
    +2
    Я думал Мораеса ...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 24.09.2020 12:14
    +2
    Я думал Мораеса ...
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 24.09.2020 12:21
    0
    stopor2016, 24.09.2020 12:14
    Я думал Мораеса ...
    ...и Тайсона , а Дашу -консультатом по провакациям.))
    Ссылка
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