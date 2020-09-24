ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал еще одного игрока Шахтера

«Мариуполь» объявил о переходе в команду полузащитника Дмитрия Крыськива, чей контракт принадлежит «Шахтеру».
Аренда 19-летнего игрока рассчитана до конца сезона 2020/21.
Провел 46 матчей (5 голов) за «горняков» в молодежном чемпионате. Также в активе Дмитрия 17 игр в Юношеской Лиги УЕФА (в период с 2017 по 2019 года).
Игрок молодежной сборной Украины (2 матча).
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Источник — ФК Мариуполь
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