ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал 24-летнего вингера, игравшего в Рухе и Карпатах

Новым футболистом «сине-золотых львов» стал украинец Максим Грисьо

  • 10.09.2020 22:59
  • 701 просмотр
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал 24-летнего вингера, игравшего в Рухе и Карпатах
© ПФК Львов. Максим Грисьо

ПФК «Львов» осуществил подписание в атакующую линию команды. Новым игроком «сине-золотых львов» стал украинец Максим Грисьо.

Контракт подписан по схеме «2+1». В составе «Львова» Максим Грисьо будет выступать под традиционным для себя 47-м номером.

В послужном списке 24-летнего вингера уже значатся выступления в двух других львовских командах. На профессиональном уровне хавбек дебютировал за львовские «Карпаты», а затем выступал за тогда еще винниковский «Рух».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Львов

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности