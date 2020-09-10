ОФИЦИАЛЬНО. Львов подписал 24-летнего вингера, игравшего в Рухе и Карпатах

ПФК «Львов» осуществил подписание в атакующую линию команды. Новым игроком «сине-золотых львов» стал украинец Максим Грисьо.

Контракт подписан по схеме «2+1». В составе «Львова» Максим Грисьо будет выступать под традиционным для себя 47-м номером.

В послужном списке 24-летнего вингера уже значатся выступления в двух других львовских командах. На профессиональном уровне хавбек дебютировал за львовские «Карпаты», а затем выступал за тогда еще винниковский «Рух».