ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о трансфере иранского форварда Аллахьяра

Легионер проведет в стане «черно-белых» как минимум ближайшие полтора года

  • 06.10.2020 13:04
  • 1848 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о трансфере иранского форварда Аллахьяра
© zarya-lugansk.com

Луганская «Заря» объявила о переходе 19-летнего форварда «Фенербахче» и сборной Ирана Аллахьяра Сайядманеша.

В «Зарю» легионер перешел на правах аренды, рассчитанной на полтора года.

В луганской команде Аллахьяр будет выступать под 90-м игровым номером, и уже внесен в клубную заявку для участия в УПЛ и Кубке Украины.

По данным турецкой прессы, у «Зари» есть опция на выкуп контракта Аллахьяра, которая составляет 3,5 миллиона евро.

Отметим, что первую часть минувшего сезона иранец провел в «Фенербахче» (2 матча в турецкой Суперлиге), а вторую отыграл на правах аренды за перволиговый «Истанбулспор» (7 матчей в чемпионате).

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Источник — ФК Заря

(11 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.10.2020 13:33
    0
    Что-то выкуп сильно задорого
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 06.10.2020 13:20
    0
    Ну всё коментаторы вешайтесь.Тут фамилия у села по круче чем название исландского вулкана.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 06.10.2020 13:33
    0
    Что-то выкуп сильно задорого
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 06.10.2020 13:20
    0
    Ну всё коментаторы вешайтесь.Тут фамилия у села по круче чем название исландского вулкана.
    Ссылка
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