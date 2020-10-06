ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о трансфере иранского форварда Аллахьяра

Луганская «Заря» объявила о переходе 19-летнего форварда «Фенербахче» и сборной Ирана Аллахьяра Сайядманеша.

В «Зарю» легионер перешел на правах аренды, рассчитанной на полтора года.

В луганской команде Аллахьяр будет выступать под 90-м игровым номером, и уже внесен в клубную заявку для участия в УПЛ и Кубке Украины.

По данным турецкой прессы, у «Зари» есть опция на выкуп контракта Аллахьяра, которая составляет 3,5 миллиона евро.

Отметим, что первую часть минувшего сезона иранец провел в «Фенербахче» (2 матча в турецкой Суперлиге), а вторую отыграл на правах аренды за перволиговый «Истанбулспор» (7 матчей в чемпионате).