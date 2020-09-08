Колос отдал Полесью в аренду вратаря

Голкипер «Колоса» Антон Яшков будет выступать на правах аренды за житомирский «Полесье». Арендное соглашение рассчитано до конца 2020 года.
Яшков может дебютировать за новый клуб уже 12 сентября, когда «Полесье» сыграет против «Вереса» в Первой лиге.
Отметим, что в прошлом сезоне Яшков провел за «Колос» 8 матчей в украинской Премьер-лиге.
Напомним, накануне старта в Первой лиге команда Сергея Шищенко представила новую форму.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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